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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 12:39 BJT

欧元区金融：成员国达成动用ESM直接重整银行的框架协议

全球金融危机迫使欧洲组建一个银行业联盟。该联盟需由欧洲央行(ECB)进行监管，而一家新机构、欧盟执委会、可能还有成员国的部长们将共同决定如何处置受困银行。

若2015年底前某一银行需要增资，则必须首先向民间投资者筹集，若筹资不足，才可寻求政府支持。

但为了进一步减少该过渡年份内的欧元区资金需求，国有重组基金应首先动用该年内由银行贡献的资金--相当于对所有高达10万欧元的存款收取0.1%费用。

只有当国有重组基金的资金用完，并且银行作出了8%的债务注销，欧元区救助基金才可以介入，购买该银行股票。

一旦欧盟的银行重组和复苏指令(Bank Resolution and Recovery Directive)从2016年起全面生效，不仅一银行的股东、还包括债券持有人甚至大型存款人都将不得不蒙受损失，然后才能引入政府或欧元区资金来挽救银行，避免破产。

欧盟决策者称之为“自救”，与动用纳税人的钱来“援救”受困银行的做法形成对比。(完)

(编译 李婷仪/艾茂林; 审校 田建华/戴素萍)
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