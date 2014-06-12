欧元区金融：成员国达成动用ESM直接重整银行的框架协议

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
全球金融危机迫使欧洲组建一个银行业联盟。该联盟需由欧洲央行(ECB)进行监管，而一家新机构、欧盟执委会、可能还有成员国的部长们将共同决定如何处置受困银行。
若2015年底前某一银行需要增资，则必须首先向民间投资者筹集，若筹资不足，才可寻求政府支持。
但为了进一步减少该过渡年份内的欧元区资金需求，国有重组基金应首先动用该年内由银行贡献的资金--相当于对所有高达10万欧元的存款收取0.1%费用。
只有当国有重组基金的资金用完，并且银行作出了8%的债务注销，欧元区救助基金才可以介入，购买该银行股票。
一旦欧盟的银行重组和复苏指令(Bank Resolution and Recovery Directive)从2016年起全面生效，不仅一银行的股东、还包括债券持有人甚至大型存款人都将不得不蒙受损失，然后才能引入政府或欧元区资金来挽救银行，避免破产。
欧盟决策者称之为“自救”，与动用纳税人的钱来“援救”受困银行的做法形成对比。(完)
(编译 李婷仪/艾茂林; 审校 田建华/戴素萍)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选