更新版 2-中国汇市：人民币低开后大幅收升近百点，中资大行抛售美元

* 人民币低开后大幅收升94个点子 * 中资大行抛售美元 * 掉期与即期出现背离 * 交易员怀疑央行向银行售汇以减轻外汇储备 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月12日 - 中国人民币兑美元 周四低开高走，收盘时大涨94个点子 。即期汇率随中间价稍微低开后受净结汇推升，午盘时几家中资大行同时抛售美元，使人民 币涨幅扩大，但全天148亿成交量反而略小于平均水平。 “价格动得很快，成交反而减少了，大家都不敢给价。”一股份行交易员说，市场中有 石油购汇和港股分红购汇，但几家大行抛售美元力度较大，使得价格涨势较猛。 掉期市场则与即期出现背离，远端美元升水出现上涨。交易员反映大行在掉期市场近端 同时抛售美元，远端则有购汇，与平时正常市场表现相左。一般而言，若即期人民币大涨， 升值预期抬头，远端结汇也应该随之提升。 综合多位交易员，怀疑今天央行同时在即期和掉期近端向银行售汇，以减少美元资产。 其效果是外汇储备将出现相应减少。 在这种明显打压美元的操作下，部分持有美元多头的银行也被迫抛售头寸，加上部分企 业跟风结汇，都支撑人民币进一步上涨。购汇方面除刚需之外，则有可能选择延迟观望。 外管局总经济师黄国波周四在接受中国政府网的访谈时称，目前外汇储备的直接和间接 收益已不足以抵消产生的问题和代价。 全球汇市方面，新西兰元周四涨逾1%，之前新西兰央行加息，并浇熄了有关其准备放慢 政策收紧步伐的广泛预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2185 6.2279 0.15% 中间价 6.1516 6.1506 -0.02% 成交额 148亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.41% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 237 6.2149 6.2386 2014年来即期升贬值幅度 -2.65% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y= 688 CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:32 今日 上日 1年期NDF 6.2185/05 6.217 CNH即期 6.2179/89 6.221 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)