版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 17:40 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币低开后大幅收升近百点，中资大行抛售美元

* 人民币低开后大幅收升94个点子
    * 中资大行抛售美元
    * 掉期与即期出现背离
    * 交易员怀疑央行向银行售汇以减轻外汇储备

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京6月12日 - 中国人民币兑美元 周四低开高走，收盘时大涨94个点子
。即期汇率随中间价稍微低开后受净结汇推升，午盘时几家中资大行同时抛售美元，使人民
币涨幅扩大，但全天148亿成交量反而略小于平均水平。
    
    “价格动得很快，成交反而减少了，大家都不敢给价。”一股份行交易员说，市场中有
石油购汇和港股分红购汇，但几家大行抛售美元力度较大，使得价格涨势较猛。
    
    掉期市场则与即期出现背离，远端美元升水出现上涨。交易员反映大行在掉期市场近端
同时抛售美元，远端则有购汇，与平时正常市场表现相左。一般而言，若即期人民币大涨，
升值预期抬头，远端结汇也应该随之提升。
    
    综合多位交易员，怀疑今天央行同时在即期和掉期近端向银行售汇，以减少美元资产。
其效果是外汇储备将出现相应减少。
    
    在这种明显打压美元的操作下，部分持有美元多头的银行也被迫抛售头寸，加上部分企
业跟风结汇，都支撑人民币进一步上涨。购汇方面除刚需之外，则有可能选择延迟观望。
    
    外管局总经济师黄国波周四在接受中国政府网的访谈时称，目前外汇储备的直接和间接
收益已不足以抵消产生的问题和代价。 
    
    全球汇市方面，新西兰元周四涨逾1%，之前新西兰央行加息，并浇熄了有关其准备放慢
政策收紧步伐的广泛预期。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
      在岸市场人民币兑美元              今日            上日        升贬
          即期成交价格                 6.2185          6.2279       0.15%
                中间价                 6.1516          6.1506      -0.02%
          成交额                      148亿美元                       
                                                                      
        日内相对于中间价最大波幅  -1.41% (上限±2%)     日高        日低
              日内波动幅度(pips)         237           6.2149      6.2386
          2014年来即期升贬值幅度       -2.65%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=         688                          
                           CFXS>                                 
                                                                      
    离岸人民币市场,北京时间17:32        今日            上日          
           1年期NDF                   6.2185/05        6.217          
                   CNH即期            6.2179/89        6.221          
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐