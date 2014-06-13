重温稿-《台湾新债预测》正新五年期公司债得标利率料落在1.38-1.43%区间

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北6月12日 - 路透调查显示，台湾轮胎大厂--正新轮胎 周五(13日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.38-1.43%区间。
另据接受路透调查的五家承销商预估区间显示，本次标售的七年期公司债得标利率将落在1.69-1.74%。
正新将于明日标售50亿台币无担保公司债，期限为五、七年，其中五年期预计发行40亿台币、七年期发行10亿台币，公司得依竞价结果增减各年期发行量10亿。
正新长期发行人评等为"twA+"。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)