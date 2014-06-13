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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》正新五年期公司债得标利率料落在1.38-1.43%区间

路透台北6月12日 - 路透调查显示，台湾轮胎大厂--正新轮胎 周五(13日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.38-1.43%区间。

另据接受路透调查的五家承销商预估区间显示，本次标售的七年期公司债得标利率将落在1.69-1.74%。

正新将于明日标售50亿台币无担保公司债，期限为五、七年，其中五年期预计发行40亿台币、七年期发行10亿台币，公司得依竞价结果增减各年期发行量10亿。

正新长期发行人评等为"twA+"。(完)

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