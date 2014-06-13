重温稿-《台湾新债预测》正新五年期公司债得标利率料落在1.38-1.43%区间

路透台北6月12日 - 路透调查显示，台湾轮胎大厂--正新轮胎 周五(13日)标售的五年期公司债，得标利率将落在1.38-1.43%区间。

另据接受路透调查的五家承销商预估区间显示，本次标售的七年期公司债得标利率将落在1.69-1.74%。