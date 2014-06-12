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亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 12:32 BJT

《全球汇市》欧元盘旋四个月低点附近，升息利多激励新西兰元跳涨

“主要推动力是欧元兑日圆，”Saxo Capital Markets驻新加坡外汇交易员Jeffrey Halley表示。其并称，欧元兑日圆下跌，打压美元兑日圆近几日的表现。

欧元兑日圆 微升0.1%至约138.29日圆，高于周三的四个月低位137.88日圆。

分析师表示，日本央行周五结束两日政策会议，但日圆可能不会有太大的反应。

日本央行周五料维持货币政策不变，可能略微上修对海外经济成长评估，显示出其有信心在不加大刺激举措的情况下，日本经济有望在明年实现通胀率目标。

“或许不会暗示额外宽松的可能性，”巴克莱外汇策略师Shin Kadota表示。

Kadota并称，市场反应可能有限，因有关日本央行今年稍晚可能推出更多刺激举措的预期已经消退。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3541 1.3532 +0.07 -1.48 1.3745

美元/日圆 102.06 102.06 +0.00 -3.08 105.30

欧元/日圆 138.20 138.11 +0.07 -4.51 144.73

美元/瑞郎 0.8994 0.8998 -0.04 +0.74 0.8928

英镑/美元 1.6797 1.6787 +0.06 +1.46 1.6556

美元/加元 1.0858 1.0865 -0.06 +2.24 1.0620

澳元/美元 0.9378 0.9381 -0.03 +5.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8649 0.8550 +1.16 +5.40 0.8206

澳元/日圆 95.710 95.740 -0.03 +1.98 93.850

新西兰元/日圆 88.270 87.260 +1.16 +2.15 86.410

英镑/日圆 171.43 171.33 +0.06 -1.66 174.33

澳元/新西兰元 1.0835 1.0966 -1.19 -0.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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