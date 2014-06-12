更新版 1-中国外汇：完善市场化人民币汇率机制，国际收支料趋于平衡--外管局

* 外管局官员：继续完善市场化的人民币汇率形成机制

* 外储积累势头会逐渐趋缓，外汇储备规模将保持合理稳定

* 跨境套利资金流动主要跟国内企业的财务动作有关系

* 2005年到2013年中国平均对外投资收益率是3.3% (新增细节和背景)

路透北京6月12日 - 中国国家外汇管理局官员周四称，继续完善市场化的人民币汇率形成机制，发挥对国际收支调节的杠杆作用，同时将保持外汇储备规模合理稳定；后期国际收支将趋于平衡，外汇储备积累势头会逐渐趋缓。

外管局总经济师黄国波在接受中国政府网的访谈时称，目前外汇储备的直接和间接收益已不足以抵消产生的问题和代价。

外管局国际收支司司长管涛在同一场合表示，外汇储备过多要解决好流量问题、并盘活存量。要使经济增长由较多依赖投资、出口转向消费、投资、出口协调拉动，在稳定出口的同时增加进口；稳步拓宽资本流出的渠道，增加资本输出，促进跨境资金双向有序的合理流动。

“在促进国际收支平衡的时候，同时也要兼顾到我们的增长、就业、通胀这些目标，不可能就外汇谈外汇，就平衡谈平衡。”管涛并称，国际收支平衡还会受到外部环境的制约，外部环境发展变化对国际收支平衡演变也会带来影响。

黄国波称，中国通过创新外汇市场工具，包括现汇、外汇期权，积极地调节银行和资金市场外汇余缺，此外还通过外汇储备委托贷款平台对银行外汇头寸不足进行支持，调节其资金余缺；此外还对一些重点对外项目和重点产业提供外汇资金的支持。

管涛称，从国际收支顺差构成来看，中国的外汇储备增加基本上来自于经常项目和直接投资的顺差，而所谓热钱则是套利资金流动，主要跟国内企业的财务动作有关系。

“我们所说的热钱和国际上一般理解的热钱不一样，国际上的热钱是‘金融大鳄’来炒作你的资产和货币，但中国是内资，是我们的企业和老百姓根据利差进行摆布。”他说。

**国际收支将趋于平衡**

管涛判断，由于国内加快经济结构调整，转变经济发展方式，经常项目收支会继续趋向更加平衡。另一方面鼓励企业走出去，这样对外资本输出也会增加，直接投资项下的流动也会从过去的净流入逐渐走向平衡。后期外汇储备积累的势头也会逐渐趋缓。

他续称，现在人民币汇率市场化程度不断提高，市场认为人民币汇率基本进入均衡合理水平，那就会出现双向波动，这样就会抑制那些无风险的套利活动。

“汇率双向波动以后，就像2月份以来发生的情况，预期就会分化，企业财务运作就会调整，这样也会减少资金流入的压力。”他并认为，国际很多不稳定、不确定因素也会使得跨境资金流动有进有出双向波动成为新常态。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。

此外，管涛称，外汇储备经营管理有效保持了保值增值的目标，不存在外汇储备亏损的问题，此前出现投资收益差额为负的情况，但这反映的是外来投资回报减去对外投资的收益，对外投资收益仍然是正的。

"2013年时对外投资收益是1,677亿美元，其中相当一部分是来自于外汇储备的投资收益。"他说。“我们做过测算，2005年到2013年，我国平均对外投资收益率是3.3%，和主要发达国家回报水平是差不多的。”