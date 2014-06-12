中国证券：MSCI明晟称沪港通实施对明年A股评审有积极意义，实效待观察

路透上海6月12日 - 在宣布暂不按计划将中国A股纳入MSCI新兴市场指数后，MSCI明晟 亚太研究总管谢征傧周四表示，若沪港通机制在下半年开始实施，将对明年A股是否纳入国际指数的评审有积极意义，不过该项新政的实际效果尚须观察和评估。

基于国际投资者对中国QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）制度的疑虑，大多国际投资者认为纳入时机尚不成熟，MSCI在每年一度的评审中决定A股暂不纳入，但仍保留在2015年评审名单中。

“保留在名单上，（对A股而言）本身就是一个正面因素。”他指出，通过不断地完善，A股加入MSCI新兴指数只是时间上的问题。

3月以来，MSCI同包括主权基金、养老金、央行、金融管理局、基金经理、券商等在内的国际投资者进行咨询。从获得的反馈意见来看，当前中国监管制度最大问题是所有投资者并非都能按自已情况，平等地进入A股市场，例如QFII额度存在上限、小型机构达不到QFII资格。

另外，国际投资者对于中国在QFII额度分配、资本汇入和限制、资本利得税的不确定性等方面存在不同的疑虑，而且RQFII仅在全球为数不多的城市实施，不能被投资者广泛利用。

他认为，通过沪港通机制，国际投资者可以公平自由进入沪市A股市场，不需要提前申请QFII资格和额度，先到先得，这可部分弥补现有制度不足。但它也不是十分完美，例如国际投资者可选投资标的局限在上海的数百只股票，深圳市场暂未纳入；而且每日限额制度令被动型基金运作上存在踏空风险。

他说，沪港通若按预期在10月开始实施后，国际投资者需要数月时间来评估。若各方反馈信息不错，将有助于明年A股的评审。但若该制度的反响一般，那会让国际投资者感觉更为复杂，因为他们进入A股市场有三条不同渠道，各有优劣，很难决择。

“（对明年的评审），不在于MSCI，要看中国监管层的决心和开放步伐。”他说，MSCI将会继续监测A股市场整体准入条件，并向投资业积极征求反馈意见。

可能是巧合，周三发布的中国人民银行2013年报告中，央行提出未来一段时期内，将进一步扩大QFII和合格境内机构投资者（QDII）主体资格，增加投资额度。条件成熟时，取消资格和额度审批，将相关投资便利扩大到境内外所有合法机构。