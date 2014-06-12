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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 13:34 BJT

英国金融：计划将操纵汇率定为刑事罪行，但拒绝执行欧盟类似法律

路透伦敦6月11日 - 英国财政大臣欧思邦周四将拒绝采取欧盟关于宣布汇市操纵为违法的计划，而是提出自己的建议，将操纵汇率定为刑事罪行。

欧盟法律规定，在一个广泛的金融市场中操纵关键价格的行为属刑事犯罪，将处以四年监禁。这项法律将于2016年生效。

但欧思邦不打算在伦敦这个全球最大外汇交易中心推行这一法律。

他希望成立由英国央行领衔小组，就新的刑事制裁提供建议。

英国已规定，对试图操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的行为最多处以七年监禁，而且还计划对操纵外汇、商品和固定收益等市场指标价的行为引入类似刑事处罚。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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