英国金融：计划将操纵汇率定为刑事罪行，但拒绝执行欧盟类似法律

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦6月11日 - 英国财政大臣欧思邦周四将拒绝采取欧盟关于宣布汇市操纵为违法的计划，而是提出自己的建议，将操纵汇率定为刑事罪行。
欧盟法律规定，在一个广泛的金融市场中操纵关键价格的行为属刑事犯罪，将处以四年监禁。这项法律将于2016年生效。
但欧思邦不打算在伦敦这个全球最大外汇交易中心推行这一法律。
他希望成立由英国央行领衔小组，就新的刑事制裁提供建议。
英国已规定，对试图操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的行为最多处以七年监禁，而且还计划对操纵外汇、商品和固定收益等市场指标价的行为引入类似刑事处罚。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选