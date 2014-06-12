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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 14:57 BJT

《汇市简讯》欧元走跌大势未改，但选择权到期或将导致短线胶着

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* 受欧元/澳元及欧元/新西兰元卖盘拖累，欧元/美元在欧洲汇市开盘略跌

* 美债/德债收益率差距明显扩大，两年期利差39个基点，10年券利差124个基点

* 欧元反弹幅度微小、技术面偏空、利率走向分歧等迹象，均预示欧元/美元将续跌

* 1.3500、1.3540、1.3550及1.3600均有大额欧元选择权到期，规模4-50亿欧元不等

* 这些执行价位可能使现汇今日再度胶着

* 选择权图表(link.reuters.com/her99v)(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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