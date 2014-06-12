《汇市简讯》欧元走跌大势未改，但选择权到期或将导致短线胶着

中信建投期货：需求乐观且供应压力减小，中国螺纹钢价格重心有望上移
当前，螺纹钢终端需求预期依然乐观，且供给压力较前期有所减小，后期钢价重心有望上移。进入4月，盈利钢厂占比持续降低，部分钢厂开始高炉检修工作，使得开工率下降。Wind数据显示，截至4月28日，全国钢厂高炉开工率为76.52%，与3月底相比下降0.83个百分点，整体供给压力较前期有所减小。
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* 受欧元/澳元及欧元/新西兰元卖盘拖累，欧元/美元在欧洲汇市开盘略跌
* 美债/德债收益率差距明显扩大，两年期利差39个基点，10年券利差124个基点
* 欧元反弹幅度微小、技术面偏空、利率走向分歧等迹象，均预示欧元/美元将续跌
* 1.3500、1.3540、1.3550及1.3600均有大额欧元选择权到期，规模4-50亿欧元不等
* 这些执行价位可能使现汇今日再度胶着
* 选择权图表(link.reuters.com/her99v)(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
当前，螺纹钢终端需求预期依然乐观，且供给压力较前期有所减小，后期钢价重心有望上移。进入4月，盈利钢厂占比持续降低，部分钢厂开始高炉检修工作，使得开工率下降。Wind数据显示，截至4月28日，全国钢厂高炉开工率为76.52%，与3月底相比下降0.83个百分点，整体供给压力较前期有所减小。
* 美元兑日圆触及六周高位 * 美联储在政策声明中淡化首季经济成长疲弱的影响 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对首季经济增长疲弱不以为意，市场认为这为6月升息敞开大门。 美联储周三维持利率不变，并在之后发表的声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.84日圆。美元在亚洲盘初一度触及112.86日圆，为逾六周来最高水准。 “尽管声明稿中没有明确的6月升息讯息，但采取行动的大门已敞开，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深市场策略师Imre Speizer在报告中表示。 欧元兑美元 小升0.1%报1.0892；周三下跌0.4%并脱离上周所及五个半月高位1.0951. 周三美元兑瑞郎、英镑和加元等
从需求端来看，当前为养殖业淡季，生猪及禽类养殖仍处于低迷态势，市场需求疲软。国内生猪价格仍然“跌跌不休”，生猪养殖利润萎缩，同时，禽蛋价格处于低位，禽类养殖整体亏损，养殖户补栏积极性较低。饲料终端需求不旺，再加上临储拍卖临近，大部分饲料企业采购心态谨慎，以滚动补库为主。