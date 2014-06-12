《路透晚报》--6月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数跌至一周半低位，世行调降全球经济预估打压人气
日本股市日经指数周四跌至一周半低点，因世界银行调降全球经济增长预估，打压了市场人气。日经指数收低0.6%，报14,973.53点，为6月2日以来最低收盘水准。东证股价指数下滑0.1%，收报1,237.75点。
--中国股市：沪综指收市小跌终结三连涨，观望气氛浓厚大盘陷入整固
中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，大盘在连涨三天后，反弹动能有所减弱，而市场上缺乏持续热点，且宏观经济前景亦不确定，投资者观望气氛浓厚，今日股指维持窄幅整理走势，成交仍维持在低位水平。沪综指收报2,051.713点，跌3.235点或0.16%，昨日大盘创一个半月收盘新高。
--香港股市：追随隔夜美股跌势与亚洲其他市场一道下滑，蒙牛乳业领跌
香港股市收低，追随亚洲其他股市走势，美国股市上日自纪录高位回落。恒生指数收低0.4%，报23,175.02点，恒生国企指数跌0.7%。蒙牛乳业下挫近3%，引领大盘跌势，此前麦格理证券将该股从“中性”调降至“表现不及大盘”。
--汇市：欧元持稳，新西兰央行加息及偏紧倾向支持新西兰元大涨
新西兰元涨逾1%，之前新西兰央行加息，并浇熄了有关准备放慢政策收紧步伐的广泛预期。欧洲盘初新西兰元上涨1.4%，至0.8670美元，兑欧元则触及一年来最高水平。欧元在欧洲盘初持平，0851GMT时报1.3530美元，仍接近上周触及的四个月低点1.3503美元。
--欧元债市：西班牙公债收益率上升，因该国计划转换公债以降低负担
西班牙公债收益率(殖利率)上升，因西班牙准备把在危机高潮期间发行的高价债务转换成新的10年期公债，以减轻即将到来的偿债负担。此举应该有助化解西班牙是否有能力对未来几年到期的公债再融资的担忧。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点，报2.67%。
--国际油市：布兰特原油升穿111美元，受伊拉克局势及美国库存数据支撑
布兰特原油期货升至每桶111美元上方，因担心伊拉克暴力活动可能扰乱石油供应，而且美国原油库存降幅超预期，也支撑油价。0834GMT，布兰特原油升1.16美元报每桶111.11美元。美国原油涨0.97美元报105.37美元。
--金属期市：伦铜跌向一个月低位，中国需求信号喜忧参半
伦敦期铜跌向一个月低位，投资者担心主要消费国中国的需求状况。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.24%至每吨6,674美元。周二跌至5月7日以来最低点6,628美元。上海期交所8月期铜收低0.5%，至47,460元人民币。
--全球金市：钯金在逾13年高位附近持坚，供应疑虑触发买盘
钯金在逾13年高位附近持坚，因南非矿工长达五个月的罢工引发供应疑虑，触动工业用户和投资者买盘。0846GMT，现货钯金价格持稳报每盎司859.9美元。现货金上涨1.07美元至每盎司1,261.31美元，美国COMEX期金8月合约近持平在每盎司1,261.80美元。 (完)
(整理 蔡美珍；审校 王洋)