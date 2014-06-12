《中国债市每日综述》现券变动不大，信贷等数据好于预期略有施压

* 现券变动不大，交投清淡

* 尾盘信贷等数据好于预期，收益率略反弹

* 半年末前交易策略以持仓待看为主

路透上海6月12日 - 中国银行间债市现券周四变动不大，交投清淡。多空双方今日基本做壁上观，等候最新金融数据发布；尾盘时由于央行公布的5月信贷等数据优于预期，二级略承压，收益率略有上行。

市场人士并指出，信贷数据向好并不代表基本面已明显好转，债市整体向好态势暂未变，而半年末前机构倾向多看少动，现券交易策略料以持仓待看为主。

“(现券)很清淡，收益率基本没动，没什么可以做的主题。”北京一商业银行交易员称。

他指出，多空双方目前僵持，6月末前机构主要为资金面保驾护航，场内交易意愿低迷。

北京时间16:00，央行发布数据显示，5月新增人民币贷款8,708亿元，高于7,500亿元的路透调查中值；5月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.4%，路透调查中值为13.1%，显示稳增长措施逐步奏效。

数据公布后，债券二级市场利率略有反弹，但幅度较小。广发银行交易员吴思捷指出，数据略超市场预期，短线料将对市场形成部分压力，“但收益率反弹的幅度不会很大，应该主要还是一些止盈盘，看数据略高了一点，落袋为安。”

剩余期限约9.61年的国开行固息金融债140205券最新成交收益率 为4.95%，较数据公布前微涨1bp(基点)左右，上日尾盘为4.935%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.38元人民币，较上日结算价跌0.116元或0.12%。单日成交1,348手，上日成交量为2,194手。

**资金面依旧平静无波**

已进6月中旬，中国银行间资金市场依旧平静无波，周四主要回购利率小幅盘整。因央行公开市场本周净投放逾千亿元支撑流动性，且连续定向降准助增半年末前乐观稳定预期。

中国央行公开市场本周净投放资金1,040亿元，为连续五周净投放，加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末 “钱景”相对乐观。

华南一银行交易员称，“今天资金还是可以，公开市场(本周)投放了1,000多亿。”

她并表示，从中介机构反馈的情况来看，可跨月的21天期和一个月资金供给较此前有所增多，显示市场对半年末时点预期相对乐观。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,086.87亿元，上日为9,336.87亿元；其中，隔夜品种成交7,789.39亿元，上日为8,081.93亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6087 2.6086 +0.01 7,789.39

七天 3.1637 3.1525 +1.12 810.98

14天 3.2367 3.2449 -0.82 179.34

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7100 2.0450 +166.50 2,316.60

七天 3.0500 3.2350 -18.50 246.06

14天 3.4000 3.2100 +19.00 60.25

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6400 2.6400 +0.00 --

七天 3.2000 3.2000 +0.00 --

14天 3.2500 3.2700 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5970 2.5920 +0.50 --

七天 3.1540 3.1500 +0.40 --

三个月 4.7862 4.7941 -0.79 --