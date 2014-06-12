中国债市：淡静交投中IRS小幅抬升，待经济数据和资金面变化的指引

路透上海6月12日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四在清淡交投中小幅抬升；半年末前央行公开市场延续温和的操作基调，不过定向降准和再贷款等消息也已落定，市场暂失去方向感，短期等待经济数据和资金面变化给出进一步指引。
市场人士认为，之前对于定向降准和再贷款等定向宽松政策的憧憬引领了IRS的跌势，但随着政策陆续兑现，市场若要继续向下拓展空间，仍需政策面的进一步推动。
“（短端）小上两三个（基）点吧，长端也差不多，基本没看见成交，跟着短端上来的，”上海一银行交易员称。
为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。
上海另一银行交易员认为，临近半年末，尽管流动性尚未现紧张势头，但机构对资金面以及回购利率波动仍有所警惕，令IRS下行动力受限。
已进6月中旬，中国银行间资金市场依旧平静无波，周四主要回购利率小幅盘整。因央行公开市场本周净投放逾千亿元人民币支撑流动性，且连续定向降准助增半年末前乐观稳定预期。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3692/3.4675 3.4425/3.5263 3.6538/3.7325 3.8700/3.9650 3.8729/4.1379
上日 3.3640/3.4640 3.4450/3.5250 3.6603/3.7373 3.8750/3.9613 3.8578/4.1545
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变动 +0.0052/+0.0035 -0.0025/+0.0013 -0.0065/-0.0048 -0.0050/+0.0037 +0.0151/-0.0166
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)