《全球汇市》欧元持稳，新西兰央行加息及偏紧倾向支持新西兰元大涨

欧元在欧洲盘初持平，报1.3530美元，仍接近上周触及的四个月低点1.3503美元。苏格兰皇家银行预期欧元年底时将跌至1.27美元。
“1.3500美元可能是个重要心理关卡。若跌破该水准，我想可能会出现一些跟进的卖盘，”东京道富环球市场的外汇主管Bart Wakabayashi称。
“若明确跌破1.3480美元，市场可能就会开始讨论1.3200美元价位，”他说。
根据汤森路透数据，美国和德国两年期公债收益率之差本周扩大至约39个基点，为七年来最阔水准。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3521 1.3532 -0.08 -1.63 1.3745
美元/日圆 102.05 102.06 -0.01 -3.09 105.30
欧元/日圆 137.98 138.11 -0.09 -4.60 144.63
美元/瑞郎 0.9007 0.8998 +0.10 +0.88 0.8928
英镑/美元 1.6821 1.6787 +0.20 +1.60 1.6556
美元/加元 1.0853 1.0865 -0.11 +2.19 1.0620
澳元/美元 0.9394 0.9381 +0.14 +5.40 0.8913
新西兰元/美元 0.8665 0.8550 +1.35 +5.59 0.8206
欧元/瑞郎 1.2180 1.2176 +0.03 -0.74 1.2271
欧元/英镑 0.8037 0.8059 -0.27 -3.13 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0544 9.0691 -0.16 +2.34 8.8474
美元/挪威克朗 6.0016 6.0001 +0.02 -1.07 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/李婷仪/张涛/王冠中; 审校 杜明霞/高琦/张荻/张若琪)