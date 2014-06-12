版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 16:38 BJT

《全球汇市》欧元持稳，新西兰央行加息及偏紧倾向支持新西兰元大涨

欧元在欧洲盘初持平，报1.3530美元，仍接近上周触及的四个月低点1.3503美元。苏格兰皇家银行预期欧元年底时将跌至1.27美元。

“1.3500美元可能是个重要心理关卡。若跌破该水准，我想可能会出现一些跟进的卖盘，”东京道富环球市场的外汇主管Bart Wakabayashi称。

“若明确跌破1.3480美元，市场可能就会开始讨论1.3200美元价位，”他说。

根据汤森路透数据，美国和德国两年期公债收益率之差本周扩大至约39个基点，为七年来最阔水准。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3521 1.3532 -0.08 -1.63 1.3745

美元/日圆 102.05 102.06 -0.01 -3.09 105.30

欧元/日圆 137.98 138.11 -0.09 -4.60 144.63

美元/瑞郎 0.9007 0.8998 +0.10 +0.88 0.8928

英镑/美元 1.6821 1.6787 +0.20 +1.60 1.6556

美元/加元 1.0853 1.0865 -0.11 +2.19 1.0620

澳元/美元 0.9394 0.9381 +0.14 +5.40 0.8913

新西兰元/美元 0.8665 0.8550 +1.35 +5.59 0.8206

欧元/瑞郎 1.2180 1.2176 +0.03 -0.74 1.2271

欧元/英镑 0.8037 0.8059 -0.27 -3.13 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0544 9.0691 -0.16 +2.34 8.8474

美元/挪威克朗 6.0016 6.0001 +0.02 -1.07 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/李婷仪/张涛/王冠中; 审校 杜明霞/高琦/张荻/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐