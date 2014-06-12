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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 16:22 BJT

欧洲央行月报：认为暂无通缩风险，必要时将迅速采取政策举措

路透法兰克福6月12日 - 欧洲央行周四公布月报，重申必要时迅速采取进一步政策举措的决心，并称认为欧元区并没有显现迫在眉睫的通缩风险。

和往常一样，欧洲央行月报内容大致与该行总裁德拉吉上周四宣读的主要政策声明一致；当时该行调降利率，并宣布一揽子举措以支撑经济。

欧洲央行在月报中称，“若有必要，其将立即进一步放宽货币政策。”

“管委会一致同意，若有必要进一步化解长期低通胀的风险，该央行将在职权范围内采用非传统工具，”月报补充称。

欧洲央行在一篇题为“欧元区存在通缩风险吗？”的文章中补充道，“整个欧元区来看，当前情况并未说明欧元区濒临明显的通缩。”(完) (编译 李爽 审校 田建华)
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