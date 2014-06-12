路透伦敦6月12日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：仍在1.3580下方，仍有可能向下测试上周低点1.3503以及之下的今年低点1.3480。在今年低点下方还有重要的趋势线支撑稍高于1.3445，该趋势线是自2012年低点1.2045引出的。只有突破1.3600才有可能回升向1.3675，若升穿1.3675则瞄准1.3780。
美元/日圆：昨天回跌向盘中支撑位101.80，随后反弹。若回落跌破该水准将再度瞄准上周交投区间的低点约101.00。该区间高位仍低于103.00和上周高位102.75。
欧元/英镑：欧元继续缓慢下跌，跌向首道目标位2012年12月低点0.8035英镑，盘中阻力位在0.8085。若突破0.8030将瞄准当年11月低点0.7960。仍面临下行压力，因还处在趋势线阻力位下方，存在进一步下跌的风险。
英镑/美元：昨日再度试图突破1.6800未果，处在今年高位1.6998引出的趋势线阻力位1.6820下方,存在下行的可能。只有突破方能重返1.6920区域以及之后的1.7000。支撑位仍在1.6700稍下方，以及100日移动均线切入位1.6690。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3524 1.3532 -0.06 -1.61 1.3745
美元/日圆 102.08 102.06 +0.02 -3.06 105.30
欧元/日圆 138.06 138.11 -0.04 -4.54 144.63
美元/瑞郎 0.9006 0.8998 +0.09 +0.87 0.8928
英镑/美元 1.6821 1.6787 +0.20 +1.60 1.6556
美元/加元 1.0859 1.0865 -0.06 +2.25 1.0620
澳元/美元 0.9393 0.9381 +0.13 +5.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8665 0.8550 +1.35 +5.59 0.8206
欧元/瑞郎 1.2181 1.2176 +0.04 -0.73 1.2271
欧元/英镑 0.8039 0.8059 -0.25 -3.11 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0620 9.0691 -0.08 +2.43 8.8474
美元/挪威克朗 6.0009 6.0001 +0.01 -1.08 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)