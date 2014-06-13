《离岸人民币综述》建行获选伦敦清算行，欧洲时区离岸业务将快速飞起

记者 李珊珊

路透香港6月13日 - A股纳入MSCI明晟新兴市场指数的企图受挫，或许令部分人士感到失落，但人民币国际化未因此而停步。中国建设银行 获选为伦敦提供人民币清算服务，成为欧洲首个官方人民币清算行。

这将使得人民币业务正式由亚洲时区进一步延展，企业与金融机构于欧洲时区使用人民币作为跨境交易，进一步促进人民币贸易结算、投资等意愿，令欧洲离岸业务再获动力、快速飞起。而伦敦作为全球第二大外汇交易中心，其在外汇交易的成熟度，料亦会催化人民币相关金融工具开发，令人民币交易市场更加深化。

消息人士指出，中国国务院总理李克强将在下周赴英国访问时，宣布此一决定。

星展银行指出，英国作为七大国（G7）中首个获本币互换协议以及人民币境外合格机构投资者（RQFII）额度的国家，清算行指定后将更有利于因应欧洲企业对于人民币使用的安排，并带动欧洲人民币资金池成长。

现时欧洲仍依赖香港进行人民币交收安排，香港午盘后也见到愈来愈多欧洲基金及投资人进入CNH市场交易。根据金管局3月发布的半年报，金管局的人民币即时支付结算系统（RTGS）中，有90%成交是在＂海外市场＂进行。

星展经济师周洪礼指出，这意味着大部分的交易发生在香港与海外交易对手之间，“海外对于人民币的需求强劲之际，更多的清算平台建立，意味着全球人民币业务有望持续增长。＂

香港人民币RTGS是在2007年由原先的人民币交收系统升级而来，以即时支付结算方式处理银行同业人民币支付项目，亦处理人民币批量结算及交收支付项目。香港及境外银行均可于清算行开设人民币交收户口，以直接加入该系统。境外银行及金融机构亦可选择透过参加行交收其支付项目，间接加入该系统。香港银行可向清算行申请直接加入该系统，其他金融机构若拟参与则须经金管局及清算行审批。

随着人民币离岸市场化，RTGS结算量也飞速成长。至今年4月，透过RTGS系统每日平均结算量达到将近7,000亿元人民币，较2013年底时的约4,000亿元大幅增加75%，2010年底时仅53亿元。

此外，中国人行本周也出台＂贯彻落实《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》的指导意见＂，要求中国各银行业金融机构和支付机构进一步拓宽企业融资管道等，以支持中国外贸稳定增长。其中首次明确提出，银行业金融机构可为个人开展的货物贸易、服务贸易跨境人民币业务提供结算服务。

这是浙江义乌等局部试点的个人跨境结算全面放开，工商个体户可在合符规范下，直接使用人民币与国外进出口企业进行结算。以往个体户只能选使用美元进行结算，再兑换成人民币。在个人跨境结算开放后，小型商家可依照自身需求，部分使用人民币进行结算，降低汇兑风险。在人民币迈入双向波动时代，此将增强境内外个人使用人民币的意愿，促进人民币跨境流动。

欲浏览中国人民币跨境贸易结算增长，请点选：(link.reuters.com/rur99v)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 52,609.5 150

2. 渣打 40,043.0 123

3. 星展 17,864.7 47

4. 法巴 13,380.2 44

5. 中国银行 10,770.9 20

**本周市场动态**

--中国央行本周一大幅拉高人民币兑美元中间价 ，令在岸与离岸人民币出现今年一波贬值以来最大升幅。在岸人民币 本周即期汇率大幅波动后累计收高0.64%，令年初至今的跌幅缩至2.52%，同期中间价累计升值0.2%。

--中国人民银行发布2013年年报称，未来一段时期，将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换。进一步转变外汇管理方式，推动对外投资便利化，从重行政审批转变为重监测分析，从重微观管制转变为重宏观审慎管理，从“正面清单”转变为“负面清单”。

--中国央行公布，5月人民币跨境贸易总结算发生5,153亿元，环比减少3.97%；其中跨境货物贸易结算量为3,271亿元，较上月的3,212亿元略增1.84%。

--韩国央行表示，5月韩国银行业人民币存款净增加14.2亿美元，至113.3亿美元的纪录高位，主要因在中国的韩国机构增加投资。这是该国人民币存款连续第11个月达到记录高位，但净增加金额较4月的20.2亿美元减少。

--中国工商银行 称，近日按外管局跨国公司外汇资金集中运营管理政策，为中国中化集团办理了一笔将境外人民币外债资金划转至集团境内账户的业务。

--中国央行宣布，从6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点，为不到两个月内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。 （完）