新闻稿：中国5月末M2同比增13.4%，当月人民币贷款增8,708亿元--央行

路透上海6月12日 - (以下为中国人民银行周四公布的2014年5月份金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)
一、5月末广义货币增长13.4%，狭义货币增长5.7%
5月末，广义货币(M2)余额118.23万亿元,同比增长13.4%，比上月末高0.2个百分点，比去年同期低2.4个百分点；狭义货币(M1)余额32.78万亿元,同比增长5.7%，比上月末高0.2个百分点，比去年同期低5.6个百分点；流通中货币(M0)余额5.81万亿元,同比增长6.7%。当月净回笼现金564亿元。
二、当月人民币贷款增加8708亿元，外币贷款减少26亿美元
5月末，本外币贷款余额81.78万亿元，同比增长13.6%。人民币贷款余额76.55万亿元，同比增长13.9%，比上月末高0.2个百分点，比去年同期低0.6个百分点。当月人民币贷款增加8708亿元，同比多增2014亿元。分部门看，住户贷款增加3125亿元，其中，短期贷款增加1104亿元，中长期贷款增加2021亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5586亿元，其中，短期贷款增加356亿元，中长期贷款增加3479亿元，票据融资增加1545亿元。5月末外币贷款余额8468亿美元，同比增长9.5%，当月外币贷款减少26亿美元。
三、当月人民币存款增加1.37万亿元，外币存款增加366亿美元
5月末，本外币存款余额113.31万亿元，同比增长11.1%。人民币存款余额109.82万亿元，同比增长10.6%，分别比上月末和去年同期低0.3个和5.6个百分点。当月人民币存款增加1.37万亿元，同比少增1108亿元。其中，住户存款增加1690亿元，非金融企业存款增加5479亿元，财政性存款增加3027亿元。5月末外币存款余额5658亿美元，同比增长28.3%，当月外币存款增加366亿美元。
四、当月银行间市场同业拆借和质押式债券回购月加权平均利率均为2.56%
5月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交26.17万亿元，日均成交1.25万亿元，日均成交比去年同期增长25.5%。
5月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.56%，分别比上月和去年同期低0.16个和0.36个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.56%,分别比上月和去年同期低0.13个和0.45个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生5153亿元，直接投资人民币结算业务发生788亿元
5月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3271亿元、1882亿元、164亿元、624亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
--2014年5月社会融资规模统计数据报告全文：
初步统计，2014年5月份社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1454亿元，比去年同期多2174亿元。其中，当月人民币贷款增加8708亿元，同比多增2014亿元；外币贷款折合人民币减少162亿元，同比少增519亿元；委托贷款增加2063亿元，同比多增96亿元；信托贷款增加116亿元，同比少增855亿元；未贴现的银行承兑汇票减少96亿元，同比少减1045亿元；企业债券净融资2797亿元，同比多567亿元；非金融企业境内股票融资140亿元，同比少91亿元。2014年1-5月社会融资规模为8.58万亿元，比去年同期少5329亿元。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)