更新版 1-中国数据：5月新增贷款创逾10年同期新高，表外融资承压

* 5月新增贷款8,708亿元，创逾10年同期新高

* M2增速继续反弹至13.4%，为年内新高

* 非标等表外融资承压，当月社融环比减少

* 未来政策料仍以结构或定向调整为主 (新增市场评论和更多内容)

路透上海6月12日 - 受此前规范非标及同业等业务影响，中国5月新增人民币贷款超预期达8,708亿元，并创下逾10年来同期新高。随着M2增速同时反弹，预计未来货币政策将继续以结构或定向调整为主，全面性的大举放松暂时可能性不大。

中国人民银行周四公布，5月新增人民币贷款8,708亿元，高于路透调查中值的7,500亿元；5月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.4%创年内新高，路透调查中值为13.1%。5月末人民币贷款余额同比增长13.9%，亦高于路透调查中值13.7%。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽认为，在人民币贷款较上月多增近千亿的情况下，5月社融较4月少增约1,500亿，这说明直接融资和信贷的多增仍不能弥补“127号文”对表外融资的冲击。

央行数据并显示，5月社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1,454亿元，比去年同期多2,174亿元。其中，委托贷款增加2,063亿元，同比多增96亿元；信托贷款增加116亿元，同比少增855亿元；未贴现的银行承兑汇票减少96亿元，同比少减1,045亿元；企业债券净融资2,797亿元，同比多567亿元。

“M2超预期加速，但社会融资总量增速并未回升，意味着地产销售及基建投资增速仍难大幅改善，增长和物价的下行忧虑仍存。虽然目前所面对的负的产出缺口及物价下行压力，但在6月M2同比将继续大幅攀升的背景下，货币政策全面放松空间收窄，未来仍将是结构性的操作。”肖丽称。

根据路透对央行自2000年以来的数据整理，此前年度5月同期新增信贷最高值出现在2012年，为7,900余亿元。

交通银行金融研究中心研究员徐博也表示，5月M2和信贷等数据好于预期，除央行通过公开市场、再贷款等向市场提供流动性等助力外，监管层对银行同业业务的约束，导致部分同业非信贷融资受到挤压，部分融资需求转为由表内信贷渠道支持。

今年以来，中国货币政策已从去年的中性偏紧有所转向。继4月下旬首次对县域金融机构定向降准后，央行还将从下周一(16日)起，对符合要求的商业银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点。此外，央行此前还通过再贷款等工具加强对经济支持力度。