台湾货币市场：6月13日及本提存期资金预期变化一览表

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北6月13日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,637.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)8,616.1亿台币 06/16 4,009亿台币 06/17 1,036亿台币 06/18 2,323.75亿台币 06/19 2,195.8亿台币 06/20 756亿台币 06/23 4,262.5亿台币 06/24 1,828.65亿台币 06/25 3,470.80亿台币 06/26 4,376.50亿台 币 06/27 2,861.70亿台币 06/30 43亿台币 07/01 4,739.10亿台币 07/02 2,690.80亿台币 07/03 4,022.50亿台币 --国库券到期200亿台币 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/16:央行月度例行发行二年期定存单，金额100亿台币，13日标售。 --6/18: 财政部增额发行10年期103甲6期公债，金额预计400亿台币，天期为10年期，13日标售。 --6/27: 财政部标售发行五年期103甲9期公债，金额预计350亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)