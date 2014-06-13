台湾债市：10年公债R券殖利率略走低，标售前气氛略转为中性

路透台北6月13日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周五早盘趋跌。该券将在今日午间标售，但隔夜美债大涨，市场在交投迟疑之际气氛由偏空略略转为中性，但对标售结果的预期仍然不变。

交易商指出，隔夜美债虽然上涨，但仍在大区间内游走，市场不至于大幅偏多解读。此外，近日103/6R交投在1.55%附近仍见较强买盘提供支撑，交易员相信终端买盘的需求依旧存在，在标债结果出炉前市场倾向观望，但若标售结果优于预期，或将引发空单回补。

〞早上交投变化已经不大，市场还是观望等标售结果。〞一位本地证券商交易员说。

另一名银行交易员指出，市场气氛趋于中性，但下方1.535-1.54%间压力亦大，台债仍是区间盘，标售结果不会脱离以1.55%为中心的水位太远。

路透周四调查显示，台湾周五将标售的10年期第二次增额公债103/6R得标利率料落在1.538-1.56%间。

美国公债价格周四大涨，因30年期公债标售获强劲需求，在一定程度上缓解了对长期公债需求正逐步减弱的担忧。指标10年期公债 价格上扬15/32，收益率报2.584%，周三尾盘报2.641%，盘中触及一周低位2.579%。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券103/6R早盘交投量萎缩，等待标售结果

* 受惠隔夜美债大涨，103/6R早盘亦跟涨，但幅度有限

* 市场对标售看法没有大幅改变，估终端买盘力道仍在但不会过度追价

* 10年103/6R上日累计开仓量扩增至157.5亿台币，绝对量偏高

* 103/6R发行前交易来的殖利率高位落在1.5527%，尚不能排除财政部在1.55-1.56%间截标的可能性 预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.535-1.55%

本地时间9:57时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率跌1.04基点报1.5416%。

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