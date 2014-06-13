台湾债市：10年103/6R公债殖利率收平，投标倍数低迷成隐忧

* 10年公债R券殖利率收平 * 气氛中性略偏空，下周小心美债偏多变数 * 下周103/6R估在1.52-1.58%间交投 路透台北6月13日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周五殖 利率连续第二天收于平盘。该券今日标售结果虽符合预期，但投标倍数创今年来最低，为该 券下周走势投下隐忧，市场略略偏空看待之际，亦忧心美债可能走多的变数。 交易商指出，由于伊拉克的地缘政治议题有恶化疑虑，预料对美债提供避险买盘的助力 。然而本地主要公债筹码凌乱，能否配合美债可能偏多的走势也让交易员感到迟疑，市场当 前仍以筹码面因素为重，认为下周清洗筹码的过程中，主要公债走势卖压仍待一段时间消化 。 “标债结果的需求没有想像中的强...美债殖利率如果往下走，能带动台债的程度可能 有限。〞一银行交易员说。 另一证券商交易员指出，午间标售的10年债103/6R得标利率虽落在市场预期的区间，但 投标倍数创下今年来各期券的新低，仅仅只有1.38倍，令市场感到意外。他认为证券商的拿 券比仅有15.5%，显示交易商高度谨慎心态，殖利率只要下行，就有卖压浮现，将不利103/6 R的后续走势。 台湾央行周五表示，财政部委托标售的10年103/6R期公债得标利率为1.553%。落在市场 预估1.538-1.56%区间内，较上次同年期公债标售得标利率1.532%走升2.1个基点。 **买盘接券水位可能后退** 市场人士认为，如果台债下周以清洗筹码为交投主轴，将测试殖利率往上的买盘承接水 位。然而就10年债的标售结果来看，买盘除不愿追价外，亦对逢高承接的殖利率水位设定再 度拉高，103/6R下周或有机会测试1.583%附近是否出现支撑。该水位为103/6 首次标售得标利率。 在10年债标售结果带有负面讯息之际，交易员指出五年新券103/9 下周承 受的压力较10年债有增无减，主要是该券在发行前交易波动度更大，且偏空气氛没有溃散。 交易商若想弥补10年债的持券损失，有可能以放空五年债做为攻击标的。 “美债殖利率曲线都在平坦化，台债也是，短券端的压力本来就比较重。”一银行交易 员说。 他们认为，短券对升息议题更为敏感，只要台湾和美国的经济持续改善，则10年债的标 售结果符合预期或略略偏空，将有利空方在短券端持续进攻。 103/9今日在发行前交易殖利率未能突破前日高点，但亦持平上日高位1.0950%。 交易员预估该券下周的波动依旧较大，先估1.07-1.13%间。 美国公债价格周四大涨，因30年期公债标售获强劲需求，在一定程度上缓解了对长期公 债需求正逐步减弱的担忧。指标10年期公债 价格上扬15/32，收益率报2.584%， 周三尾盘报2.641%，盘中触及一周低位2.579%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R +0.00 1.5520 1.5405-1.5520 86.5 5 103/9 -0.10 1.0930 1.0850-1.0950 25.5 下周全球重要经济事件与数据包括： 6/16(一)：欧元区5月通胀率终值、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国5月工 业生産、制造业産出和産能利用率、美国6月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、IMF 发布美国经济年度评估、俄罗斯央行召开议息会议； 6/17(二)：英国5月CPI、PPI购入指数和産出指数、德国6月ZEW经济景气判断指数和现 况指数、美国5月CPI和实质所得、房屋开工年率、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期 两日的议息会议、欧洲央行管理委员会会议、日本央行公布5月决策会议记录； 6/18(三)：中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国5月PPI、路透短观调查 日本6月制造业景气判断指数、美国FOMC宣布利率决定； 6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请 失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议； 6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售 、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5500 5 103/4 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)