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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 15:25 BJT

台湾债市：10年103/6R公债殖利率收平，投标倍数低迷成隐忧

* 10年公债R券殖利率收平
    * 气氛中性略偏空，下周小心美债偏多变数
    * 下周103/6R估在1.52-1.58%间交投

    路透台北6月13日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周五殖
利率连续第二天收于平盘。该券今日标售结果虽符合预期，但投标倍数创今年来最低，为该
券下周走势投下隐忧，市场略略偏空看待之际，亦忧心美债可能走多的变数。
    
    交易商指出，由于伊拉克的地缘政治议题有恶化疑虑，预料对美债提供避险买盘的助力
。然而本地主要公债筹码凌乱，能否配合美债可能偏多的走势也让交易员感到迟疑，市场当
前仍以筹码面因素为重，认为下周清洗筹码的过程中，主要公债走势卖压仍待一段时间消化
。
    
    “标债结果的需求没有想像中的强...美债殖利率如果往下走，能带动台债的程度可能
有限。〞一银行交易员说。
    
    另一证券商交易员指出，午间标售的10年债103/6R得标利率虽落在市场预期的区间，但
投标倍数创下今年来各期券的新低，仅仅只有1.38倍，令市场感到意外。他认为证券商的拿
券比仅有15.5%，显示交易商高度谨慎心态，殖利率只要下行，就有卖压浮现，将不利103/6
R的后续走势。
    
    台湾央行周五表示，财政部委托标售的10年103/6R期公债得标利率为1.553%。落在市场
预估1.538-1.56%区间内，较上次同年期公债标售得标利率1.532%走升2.1个基点。 
    
        
    **买盘接券水位可能后退**
    
    市场人士认为，如果台债下周以清洗筹码为交投主轴，将测试殖利率往上的买盘承接水
位。然而就10年债的标售结果来看，买盘除不愿追价外，亦对逢高承接的殖利率水位设定再
度拉高，103/6R下周或有机会测试1.583%附近是否出现支撑。该水位为103/6 
首次标售得标利率。
    
    在10年债标售结果带有负面讯息之际，交易员指出五年新券103/9 下周承
受的压力较10年债有增无减，主要是该券在发行前交易波动度更大，且偏空气氛没有溃散。
交易商若想弥补10年债的持券损失，有可能以放空五年债做为攻击标的。 
    
    “美债殖利率曲线都在平坦化，台债也是，短券端的压力本来就比较重。”一银行交易
员说。
        
    他们认为，短券对升息议题更为敏感，只要台湾和美国的经济持续改善，则10年债的标
售结果符合预期或略略偏空，将有利空方在短券端持续进攻。
    
    103/9今日在发行前交易殖利率未能突破前日高点，但亦持平上日高位1.0950%。
       
    交易员预估该券下周的波动依旧较大，先估1.07-1.13%间。
    
    美国公债价格周四大涨，因30年期公债标售获强劲需求，在一定程度上缓解了对长期公
债需求正逐步减弱的担忧。指标10年期公债 价格上扬15/32，收益率报2.584%，
周三尾盘报2.641%，盘中触及一周低位2.579%。 
                     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10    103/6R                   +0.00     1.5520    1.5405-1.5520      86.5
    5     103/9                   -0.10     1.0930    1.0850-1.0950      25.5
      
    下周全球重要经济事件与数据包括：
    6/16(一)：欧元区5月通胀率终值、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国5月工
业生産、制造业産出和産能利用率、美国6月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、IMF
发布美国经济年度评估、俄罗斯央行召开议息会议；
    6/17(二)：英国5月CPI、PPI购入指数和産出指数、德国6月ZEW经济景气判断指数和现
况指数、美国5月CPI和实质所得、房屋开工年率、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期
两日的议息会议、欧洲央行管理委员会会议、日本央行公布5月决策会议记录；
    6/18(三)：中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国5月PPI、路透短观调查
日本6月制造业景气判断指数、美国FOMC宣布利率决定；
    6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请
失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议；
    6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售
、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.5500
          5       103/4                     没有成交
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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