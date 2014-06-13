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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 17:03 BJT

台湾债市：103/6R期10年公债中， 银行业买超36.5亿台币

路透台北6月13日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/
6R 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     42.50      6.00       +36.50
     票券业      0.50      3.50        -3.00
     证券业      3.50     37.00       -33.50
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