《焦点》中国5月新增信贷创逾10年同期新高，定向放松基调料延续

* 5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高

* M2增速亦优于预期升至年内高点，刺激政策初现成效

* 唯社会融资规模环比回落，难言实体经济需求有效回升

* 有必要进一步推进政策支持，定向放松与刺激料延续

采写 上海/北京中文部；撰写 丁淑琴

路透上海6月12日 - 中国5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高，M2增速亦优于预期升至年内高点，显示监管层此前一系列"定向发力"的刺激政策初现成效，政策全面宽松必要性再降，唯社会融资规模环比继续回落，尚难言实体经济需求已显有效回升。

业内人士指出，当月M2表现不俗，主要来自信贷的超预期增长，而同期社会融资规模环比收缩并不利于经济企稳，后续有必要进一步推进政策支持，预计货币政策将维持稳中偏松，定向放松与刺激为政策主基调。

“(信贷和M2)数据好于预期，一个较重要的原因是，央行通过公开市场、再贷款等向市场提供了流动性，对短期信贷投放和货币增长都有明显的帮助，”交通银行金融研究中心研究员徐博称。

中国央行周四公布，5月新增人民币贷款8,708亿元，高于路透调查中值的7,500亿元；5月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.4%，亦高于路透调查中值的13.1%。同时公布的5月社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1,454亿元，比去年同期多2,174亿元。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽指出，M2超预期加速，但社会融资总量增速并未回升，意味着地产销售及基建投资增速仍难大幅改善，增长和物价的下行忧虑仍存。

她认为，虽然目前面对负的产出缺口及物价下行压力，但在6月M2同比将继续大幅攀升的背景下，货币政策全面放松空间收窄，未来仍将是结构性的操作。

民生证券宏观研究团队发布报告预计，在经济下行压力下，央行将继续延续适度宽松基调，通过公开市场操作，维持短端流动性预期稳定，此外加强窗口指导，将定向投放的流动性落实到实处。未来政策转向“宽货币+宽信用+宽财政”，全社会风险偏好有望提升。

人民日报周四援引中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春称，宏观调控一方面需要保持定力，切忌草率启动强刺激政策，另一方面还要强调“底线管理、区间调控”。在区间调控中应更注重定向调控，瞄准突出问题确定“靶点”，在精准、及时、适度上下功夫。

中国此前公布的5月CPI同比涨幅略高于预期；而PPI同比和环比双双持续负增长，暗示宏观经济依然疲弱。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。

中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/wur99v

**政策以稳为主**

从信贷数据结构来看，5月居民户和企业户的中长期贷款有所回升，亦释放部分积极信号。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮指出，居民户和企业户的中长期贷款均有增长，特别是居民户中长期贷款不降反升，与近期地产业下行趋势相悖，这表明居民对房产的需求仍在，地产行业的恶化程度可能低于之前的预期。

中金公司固定收益研究团队评论亦认为，居民中长期贷款有所回升，从前几个月不到2,000亿元回升到2,000亿以上，显示个人住房抵押贷款额度有所增加，发放进度也提高。企业中长期贷款3,479亿，也高于此前几个月的水平，有利于投资增速企稳回升。票据融资增加1,545亿，明显增加，是信贷额度放松的征兆。

在M2增速已超13%预期目标，经济亦隐现好转迹象后，货币政策后续放松力度开始成为市场关注点。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点；这是央行在不到两个月的时间内再次定向降准。

兴业证券宏观与固定收益分析师唐跃提出，政策仍会朝稳增长方向走，但在M2增速回升的情况下，货币政策是否有进一步的配合需要观察，而在货币全面放松短期难现，与银行风险偏好较低的作用下，信用增速的回升可持续性和力度需要进一步观察。

中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。