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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 21:32 BJT

美国热股：亚马逊向其Prime会员推出免费音乐串流服务，盘初股价持平

路透6月12日 - 亚马逊 向其Prime会员推出免费音乐串流服务，但提供的最新热门音乐选择数量少于对手Spotify和苹果 的Beat Music。

亚马逊股价周三收报27.93美元，周四盘初近持平。(完)
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