欧元债市：西班牙计划以新债替换危机期间发行的高价公债，以降低偿付负担

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 西班牙拟把在危机期间发行的高价债务转换成新债
* 西班牙财政部为90亿欧元10年期新债定价
* 分析师警告西班牙的财赤问题
路透伦敦6月12日 - 西班牙周四宣布将把在危机高潮期间发行的高价债务转换成新的10年期公债，以减轻明年的偿债负担。
西班牙是最后一个采取此类措施的欧元区二线国家，此举旨在延长其债务的平均年期，缓和投资人对该国如何在未来四年偿还约5,000亿欧元到期公债的担忧。
西班牙发售90亿欧元10年期新债，其中的逾三分之一将用于交换投资人持有的2015年到期的债券。
“这是明智之举，因此举利用了目前市场环境有利于发行人的机会，且意大利等国目前将其作为例行操作了，”意大利裕信银行利率策略师Luca Cazzulani表示。
此次透过银团发售的新债定价收益率为约2.8%，较2012年债务危机高峰时期西班牙的借款成本低约5个百分点。此次发售获得超过180亿欧元的认购。
根据汤森路透数据，西班牙高达9,270亿欧元(1.25万亿美元)债务中，半数以上将在四年内到期。
债市交易商表示，目前是西班牙缓解偿付压力的最好时机。
近几年西班牙的债市状况大幅改善，受到宽松的央行政策和羽翼未丰的经济复苏带动。
在上周欧洲央行宣布最新一轮刺激性货币政策后，西班牙10年期公债收益率创下2.5%的纪录低点。
西班牙上次使用类似债务管理工具还是在2006年，但意大利、爱尔兰、葡萄牙和希腊等南欧领国近几年都已经这么做了。
不过，这可能无法缓解对西班牙在降低财赤方面做得还不够的担忧，西班牙的财赤水准在欧元区各国中居前。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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