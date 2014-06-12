亚洲橡胶：6月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

徽商期货：受临储拍卖临近等影响，大连玉米期货市场暂时承压
从需求端来看，当前为养殖业淡季，生猪及禽类养殖仍处于低迷态势，市场需求疲软。国内生猪价格仍然“跌跌不休”，生猪养殖利润萎缩，同时，禽蛋价格处于低位，禽类养殖整体亏损，养殖户补栏积极性较低。饲料终端需求不旺，再加上临储拍卖临近，大部分饲料企业采购心态谨慎，以滚动补库为主。
路透6月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 6月 188.0 133 186.1 20
* 7月 190.0 58 189.0 13
* 8月 191.2 81 190.2 18
* 9月 194.7 124 193.7 34
*10月 197.2 449 196.2 75
*11月 199.0 2898 197.9 852
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
从需求端来看，当前为养殖业淡季，生猪及禽类养殖仍处于低迷态势，市场需求疲软。国内生猪价格仍然“跌跌不休”，生猪养殖利润萎缩，同时，禽蛋价格处于低位，禽类养殖整体亏损，养殖户补栏积极性较低。饲料终端需求不旺，再加上临储拍卖临近，大部分饲料企业采购心态谨慎，以滚动补库为主。
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
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