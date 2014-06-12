欧洲股市：在六年高位附近收平盘，法国电信业整合前景提振Iliad

* FTSEurofirst 300指数基本收平

* 法国电信业整合前景，提振Iliad和Bouygues股价攀升

* 矿业股下跌，因担忧全球经济增长

路透伦敦6月12日 - 欧洲股市周四收位接近近期触及的数年高位，因法国电信业合并的希望提振部份电信股表现，但矿业股下跌，因担忧全球经济增长。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微升0.03%，收报1,392.02点，略低于本周触及的六年半高位。

对法国电信企业将进一步整合的预期刺激Iliad 劲升6.3%，成为最大涨幅的FTSEurofirst 300指数成份股，Bouygues 急升5.2%。

法国经济部长蒙特布尔周四表示，政府仍希望将法国移动通信商的数目由四家减至三家，以结束“具破坏性的螺旋式”下跌价格。

“法国电信业整合是一桩好事，因将会改善公司的市场支配力和定价能力，这是令法国电信业盈利受到抑压的关键因素。”麦格理策略师Daniel McCormack说。

电信业股价攀升，被矿业类股下跌所抵销，因担忧全球经济增长前景，导致铜价滑向一个月低位。

矿商英美资源集团 、力拓 和Antofagasta 下跌2.6-3.2%不等，因投资者担心需求，特别是全球最大金属消费国中国的需求。

分析师建议，目前保持谨慎态度，但对市场较长期前景保持正面看法。

个股方面，瑞银 收挫1.6%，之前一研究报告表示，该行被控在全球汇市作行串谋和价格操控，将可能支付80亿美元罚款和和解费用。

法国巴黎银行 也是市场焦点所在。法国巴黎银行被控违返美国当局的规定，将可能面临约100亿美元的罚款。之前该行表示，其首席运营官可能在本月辞职。法国巴黎银行股价升0.2%。