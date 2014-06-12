《焦点》巴黎银行加紧与美国协商天价罚款事宜，运营长即将离职

* 纽约监管机构要求运营长Chodron de Courcel走人

* 巴黎银行称这位64岁的员工总之将会离开

* 巴黎银行市值在四个月里蒸发110亿欧元，约为15%

路透巴黎6月12日 - 法国最大的银行--巴黎银行 周四宣布，该行运营长Georges Chodron de Courcel将在6月底离职，并于9月30日完全退休。目前巴黎银行加快与美国当局就100亿美元罚款一事的谈判。

一位消息人士在6月5日向路透表示，纽约银行业监管机构已要求在巴黎银行服务多年的运营长Chodron de Courcel离职，以此作为与该行和解的条件之一。

美国当局正在调查巴黎银行是否在2002-2009年期间违反了美国对伊朗和苏丹等国的制裁行动。消息人士称，他们正试图查明，巴黎银行是否去掉了电汇当中的识别信息，从而绕开美国金融体系的监控。