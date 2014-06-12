《焦点》巴黎银行加紧与美国协商天价罚款事宜，运营长即将离职

中国金融：信托主动被动管理业务划分标准明确，利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
* 纽约监管机构要求运营长Chodron de Courcel走人
* 巴黎银行称这位64岁的员工总之将会离开
* 巴黎银行市值在四个月里蒸发110亿欧元，约为15%
路透巴黎6月12日 - 法国最大的银行--巴黎银行 周四宣布，该行运营长Georges Chodron de Courcel将在6月底离职，并于9月30日完全退休。目前巴黎银行加快与美国当局就100亿美元罚款一事的谈判。
一位消息人士在6月5日向路透表示，纽约银行业监管机构已要求在巴黎银行服务多年的运营长Chodron de Courcel离职，以此作为与该行和解的条件之一。
美国当局正在调查巴黎银行是否在2002-2009年期间违反了美国对伊朗和苏丹等国的制裁行动。消息人士称，他们正试图查明，巴黎银行是否去掉了电汇当中的识别信息，从而绕开美国金融体系的监控。
法国的一位消息人士称，每六个小时就与不同的美国监管机构开一次电话会议。
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
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