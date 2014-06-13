金砖国家：6月12日股汇市收盘纵览

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透6月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月12日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.12%，收报1,054.74点。
中国股市：沪综指收市小跌终结三连涨，观望气氛浓厚大盘陷入整固
香港股市：追随隔夜美股跌势与亚洲其他市场一道下滑，蒙牛乳业领跌
中国汇市：人民币低开后大幅收升近百点，中资大行抛售美元
============================================================================
拉美股市：拉美股市下跌，因美国零售销售数据令人失望，巴西股市因世界杯开幕而休市导致交易量减少。墨西哥 、智利 和哥伦比亚 指标股指跌幅介于0.3-0.6%。
拉美汇市：拉美货币兑美元小涨，美国经济数据令提前升息预期降温
============================================================================
南非股市：自历史高位回落，但矿企Lonmin 飙升，因罢工矿工敦促工会领袖与全球大三铂金生产商签署薪资协议。指标Top-40绩优股指数 跌0.12%至45,587.81点；综合指数 亦下滑0.12%至 50,596.17点。
南非汇市：兰特兑美元走强，因铂金业罢工结束在望
============================================================================
印度股市：小幅收高，HDFC Bank 等绩优股上扬，因预期稍晚公布的经济数据将显示零售通胀放缓且工业活动回升。指标BSE指数 上升0.4%或102.32点，收报25,576.21点；NSE指数 升0.3%或 23.05点，收报7,649.90点。两项指数过去六个交易日有五日上涨。
印度汇市：印度卢比略有走强，追随股市涨势，但在缺乏新交投指引的情况下，投资者大多离场观望。央行继续在积极干预市场以遏制走势震荡。卢比兑美元 收报59.25/26，基本持平于周三收盘位59.27/28，盘中该货币对陷入59.2375-59.3650窄幅区间。
============================================================================
俄罗斯金融市场适逢假期休市。(完) (整理 王翔琼；审校 孙茉莉)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)