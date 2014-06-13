金砖国家：6月12日股汇市收盘纵览

路透6月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.12%，收报1,054.74点。

中国股市：沪综指收市小跌终结三连涨，观望气氛浓厚大盘陷入整固

香港股市：追随隔夜美股跌势与亚洲其他市场一道下滑，蒙牛乳业领跌

中国汇市：人民币低开后大幅收升近百点，中资大行抛售美元

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拉美股市：拉美股市下跌，因美国零售销售数据令人失望，巴西股市因世界杯开幕而休市导致交易量减少。墨西哥 、智利 和哥伦比亚 指标股指跌幅介于0.3-0.6%。

拉美汇市：拉美货币兑美元小涨，美国经济数据令提前升息预期降温

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南非股市：自历史高位回落，但矿企Lonmin 飙升，因罢工矿工敦促工会领袖与全球大三铂金生产商签署薪资协议。指标Top-40绩优股指数 跌0.12%至45,587.81点；综合指数 亦下滑0.12%至 50,596.17点。

南非汇市：兰特兑美元走强，因铂金业罢工结束在望

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印度股市：小幅收高，HDFC Bank 等绩优股上扬，因预期稍晚公布的经济数据将显示零售通胀放缓且工业活动回升。指标BSE指数 上升0.4%或102.32点，收报25,576.21点；NSE指数 升0.3%或 23.05点，收报7,649.90点。两项指数过去六个交易日有五日上涨。

印度汇市：印度卢比略有走强，追随股市涨势，但在缺乏新交投指引的情况下，投资者大多离场观望。央行继续在积极干预市场以遏制走势震荡。卢比兑美元 收报59.25/26，基本持平于周三收盘位59.27/28，盘中该货币对陷入59.2375-59.3650窄幅区间。

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