企业并购：三菱重工业考虑在联合竞购中直接持股阿尔斯通--报载

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透巴黎6月12日 - 两家法国报纸周四报导称，日本三菱重工业 正考虑直接持股法国工程集团阿尔斯通，作为德国西门子 对阿尔斯通收购报价的一部分。
法国回声报称三菱重工业正考虑购买法国企业Bouygues 持有阿尔斯通29%股权中的一部分，还可能收购阿尔斯通的蒸汽涡轮发动机业务，而西门子则收购燃气涡轮发动机业务。
该报称，在预计6月16日向阿尔斯通提出报价后，西门子或将运输业务资产交由阿尔斯通；阿尔斯通仍将作为上市公司，经营输电网、风力涡轮机和运输业务。
法国费加罗报表示，三菱可能提出按照雷诺-日产的模式与阿尔斯通结盟，具体包括三菱在阿尔斯通的电力业务(不含输电网)中持少数股，或甚至买入Bouygues所持的部分股权。该报称，西门子可能提出收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务，并将铁路运输业务交给阿尔斯通。
法国政府部长们周四开会讨论阿尔斯通的命运，而西门子和三菱正考虑提出联合报价，以打败美国巨头通用电气(奇异,GE) 的出价。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)