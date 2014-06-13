企业并购：三菱重工业考虑在联合竞购中直接持股阿尔斯通--报载

路透巴黎6月12日 - 两家法国报纸周四报导称，日本三菱重工业 正考虑直接持股法国工程集团阿尔斯通，作为德国西门子 对阿尔斯通收购报价的一部分。

法国回声报称三菱重工业正考虑购买法国企业Bouygues 持有阿尔斯通29%股权中的一部分，还可能收购阿尔斯通的蒸汽涡轮发动机业务，而西门子则收购燃气涡轮发动机业务。

该报称，在预计6月16日向阿尔斯通提出报价后，西门子或将运输业务资产交由阿尔斯通；阿尔斯通仍将作为上市公司，经营输电网、风力涡轮机和运输业务。

法国费加罗报表示，三菱可能提出按照雷诺-日产的模式与阿尔斯通结盟，具体包括三菱在阿尔斯通的电力业务(不含输电网)中持少数股，或甚至买入Bouygues所持的部分股权。该报称，西门子可能提出收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务，并将铁路运输业务交给阿尔斯通。