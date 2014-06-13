英国经济：财相欧思邦将赋予央行更多权限，以抑制抵押贷款并降低风险

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
欧思邦的举措得到英国央行总裁卡尼的欢迎。卡尼在另一次讲话中表示，住房市场仍对金融稳定性构成最大的国内风险。
卡尼称，有迹象显示抵押贷款审核标准越来越宽松。英国央行曾表示这种现象值得担忧。
不过银行业消息人士担心，贷款收入比上限并不完善，忽视了借款者在支出模式上有很大的差异，不像英国金融市场行为监管局(FCA)4月推出的其他更严格的负担能力测试。
欧思邦表示，英国央行在有必要行动时不应该犹豫，并称贷款收入比处于新高，但贷款价值比远低于峰值。
欧思邦还为自己的政府协助购房(Help to Buy)计划辩护。去年，他启动了这项计划，扩大高贷款收入比的抵押贷款渠道。不过他也表示，如果央行确实选择实施贷款价值比或贷款收入比限制，那么该计划也很难不受影响。
但是，英国央行还无法行使新的权限。这些权限需要等待立法，而欧思邦称将在2015年5月的下次全国大选前推动这一进程。(完) (编译 龚芳/朱晓军；审校 戴素萍)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价