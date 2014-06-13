英国经济：财相欧思邦将赋予央行更多权限，以抑制抵押贷款并降低风险

欧思邦的举措得到英国央行总裁卡尼的欢迎。卡尼在另一次讲话中表示，住房市场仍对金融稳定性构成最大的国内风险。

卡尼称，有迹象显示抵押贷款审核标准越来越宽松。英国央行曾表示这种现象值得担忧。

不过银行业消息人士担心，贷款收入比上限并不完善，忽视了借款者在支出模式上有很大的差异，不像英国金融市场行为监管局(FCA)4月推出的其他更严格的负担能力测试。

欧思邦表示，英国央行在有必要行动时不应该犹豫，并称贷款收入比处于新高，但贷款价值比远低于峰值。

欧思邦还为自己的政府协助购房(Help to Buy)计划辩护。去年，他启动了这项计划，扩大高贷款收入比的抵押贷款渠道。不过他也表示，如果央行确实选择实施贷款价值比或贷款收入比限制，那么该计划也很难不受影响。