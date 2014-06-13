《中国报摘》--中国证券报6月13日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 头版头条:
--中国央行公布5月金融数据，分析人士认为，央行定向投放流动性、整顿同业、鼓励投放个人住房贷款等一系列政策效果显现。预计央行将继续保持适度宽松基调，通过公开市场操作，维持短端流动性预期稳定。央行可能将加强窗口指导，把定向投放的流动性落到实处。
* 其他:
--新三板做市商业务启动还有两个月，各家券商已开始调集资金备战，少则千万元多则数亿元，预计来自券商的初始资金总规模将超过百亿元。
--创业板再融资办法的配套规则正在进行完善，有望近期发布，具体内容将包括募集说明书准则、信息披露文件要求等。规则发布后，创业板公司可以按照相关要求进行申报，预计创业板公司再融资预案亮相将为时不远。
--深交所发布《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》，规定试点期间，深交所优先股主要采取非公开发行方式。优先股的停复牌与普通股同步处理，异常波动情形采用与普通股不同的认定标准。优先股竞价交易纳入即时行情，但不纳入指数计算。
--业内人士透露，监管部门即将发布关于促进资产管理行业创新发展的有关政策意见，对如何建设现代资产管理行业提出具体的措施，将有力支持资产管理行业的创新发展。
--记者获悉，相关部门近日将出台海上风电上网标杆电价政策，定价水平有望达到业内此前普遍预期的0.8元/度。
--中国建筑 前5月经营情况显示，公司期间累计新签合同额约5,058亿元人民币，同比增长15.7%，完成年度计划的42.2%。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)