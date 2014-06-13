《中国报摘》--中国证券报6月13日

* 头版头条:

--中国央行公布5月金融数据，分析人士认为，央行定向投放流动性、整顿同业、鼓励投放个人住房贷款等一系列政策效果显现。预计央行将继续保持适度宽松基调，通过公开市场操作，维持短端流动性预期稳定。央行可能将加强窗口指导，把定向投放的流动性落到实处。

* 其他:

--新三板做市商业务启动还有两个月，各家券商已开始调集资金备战，少则千万元多则数亿元，预计来自券商的初始资金总规模将超过百亿元。

--创业板再融资办法的配套规则正在进行完善，有望近期发布，具体内容将包括募集说明书准则、信息披露文件要求等。规则发布后，创业板公司可以按照相关要求进行申报，预计创业板公司再融资预案亮相将为时不远。

--深交所发布《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》，规定试点期间，深交所优先股主要采取非公开发行方式。优先股的停复牌与普通股同步处理，异常波动情形采用与普通股不同的认定标准。优先股竞价交易纳入即时行情，但不纳入指数计算。

--业内人士透露，监管部门即将发布关于促进资产管理行业创新发展的有关政策意见，对如何建设现代资产管理行业提出具体的措施，将有力支持资产管理行业的创新发展。

--记者获悉，相关部门近日将出台海上风电上网标杆电价政策，定价水平有望达到业内此前普遍预期的0.8元/度。