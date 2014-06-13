《香港报摘》--信报6月13日

* 头版头条：

--香港零售业形势严峻，继香港零售管理协会早前下调今年全年零售销售额增长目标后，本地大型银行恒生 昨也大幅调低本地零售增长预测，从原先估计的13%，降至5%，主要基于股票及楼价滑落造成负财富效应，令市民消费意欲减弱。

* 其他：

--中银香港 个人金融及产品管理总经理龚杨恩慈指出，近两周透过该行认购人民币结构性存款产品的客户及金额，较平日增加50%，当中近90%客户对人民币仍然「看升」。该行近日再推出4只人民币挂鈎的结构性存款产品，最高回报年利率可达6.8厘。

--内地电子商贸龙头阿里巴巴在美国上市前仍动作频仍。阿里宣布，伙拍中国邮政集团合力建设中国智能物流骨干网，结合阿里的电商资源，以及中邮覆盖全国的邮站网点以激活全国物流资源。由于TOM集团 自2010年与中邮合营「邮乐网」网购业务至今,消息令市场憧憬阿里间接与TOM合作。

--百丽 公布，截至今年5月底止首三个月，鞋类业务同店销售下跌1.8%，运动服饰业务同店销售则增长15.3%。（完）

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