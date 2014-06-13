《香港报摘》--信报6月13日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 头版头条：
--香港零售业形势严峻，继香港零售管理协会早前下调今年全年零售销售额增长目标后，本地大型银行恒生 昨也大幅调低本地零售增长预测，从原先估计的13%，降至5%，主要基于股票及楼价滑落造成负财富效应，令市民消费意欲减弱。
* 其他：
--中银香港 个人金融及产品管理总经理龚杨恩慈指出，近两周透过该行认购人民币结构性存款产品的客户及金额，较平日增加50%，当中近90%客户对人民币仍然「看升」。该行近日再推出4只人民币挂鈎的结构性存款产品，最高回报年利率可达6.8厘。
--内地电子商贸龙头阿里巴巴在美国上市前仍动作频仍。阿里宣布，伙拍中国邮政集团合力建设中国智能物流骨干网，结合阿里的电商资源，以及中邮覆盖全国的邮站网点以激活全国物流资源。由于TOM集团 自2010年与中邮合营「邮乐网」网购业务至今,消息令市场憧憬阿里间接与TOM合作。
--百丽 公布，截至今年5月底止首三个月，鞋类业务同店销售下跌1.8%，运动服饰业务同店销售则增长15.3%。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)