中国基金：一季度末互联网基金资产规模达1万亿元--基金业协会

路透北京6月13日 - 中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至第一季度末，中国互联网基金产品已经超过30只，合计资产规模达到1万亿元人民币。 人民日报周五援引中国证券投资基金业协会会长孙杰表示，互联网基金不但全面改变了货币基金市场的格局，还推动了基金公司在产品设计、IT系统建设、客户服务、风险控制等领域的革新。

“互联网金融与货币市场基金成功融合，通过在投资回报和资金运用便捷性方面的综合竞争优势，受到广大中小投资者的认可。”孙杰称。

去年6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金合作推出闲钱理财产品--余额宝后，不到一年时间内，余额宝及其挂钩的货币基金规模突破5,000亿元，成为国内最大的基金。受余额宝带动，互联网货币基金大行其道，整体资产规模迅速增加。