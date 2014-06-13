中国基金：一季度末互联网基金资产规模达1万亿元--基金业协会

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透北京6月13日 - 中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至第一季度末，中国互联网基金产品已经超过30只，合计资产规模达到1万亿元人民币。 人民日报周五援引中国证券投资基金业协会会长孙杰表示，互联网基金不但全面改变了货币基金市场的格局，还推动了基金公司在产品设计、IT系统建设、客户服务、风险控制等领域的革新。
“互联网金融与货币市场基金成功融合，通过在投资回报和资金运用便捷性方面的综合竞争优势，受到广大中小投资者的认可。”孙杰称。
去年6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金合作推出闲钱理财产品--余额宝后，不到一年时间内，余额宝及其挂钩的货币基金规模突破5,000亿元，成为国内最大的基金。受余额宝带动，互联网货币基金大行其道，整体资产规模迅速增加。
中国人民银行此前发布2013年年报称，随着互联网金融的快速发展，其风险的隐蔽性、传染性、广泛性、突发性有所增加，实践中也出现了一些问题。央行正牵头相关部委研究制定促进互联网金融行业健康发展的指导意见。 （完） (发稿 谢衡; 审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)