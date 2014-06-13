韩国数据：5月出口下修为同比下降1.0%，进口仍为增长0.3%

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透首尔6月13日 - 海关周五公布的修正数据显示，韩国5月出口较上年同期下滑1.0%，略逊于本月稍早公布的初值。
修正数据显示，韩国5月对欧盟出口较上年同期劲增32%，对中国出口则下滑9.4%。
以下为韩国关税厅发布的5月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差5.3 顺差5.3
出口额(10亿美元) 47.8 47.9
(较上年同期变动%) -1.0 -0.9
进口额(10亿美元) 42.5 42.5
(较上年同期变动%) +0.3 +0.3
初值为产业通商资源部6月1日公布的数字。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)