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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 08:19 BJT

韩国数据：5月出口下修为同比下降1.0%，进口仍为增长0.3%

路透首尔6月13日 - 海关周五公布的修正数据显示，韩国5月出口较上年同期下滑1.0%，略逊于本月稍早公布的初值。

修正数据显示，韩国5月对欧盟出口较上年同期劲增32%，对中国出口则下滑9.4%。

以下为韩国关税厅发布的5月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差5.3 顺差5.3

出口额(10亿美元) 47.8 47.9

(较上年同期变动%) -1.0 -0.9

进口额(10亿美元) 42.5 42.5

(较上年同期变动%) +0.3 +0.3

初值为产业通商资源部6月1日公布的数字。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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