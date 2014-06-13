《全球重要经济事件一览表》--6月13日-6月20日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
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6月13日(五)
华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)在国家房屋协会(National Housing Conference)第42届年会的政策研讨会中讲话(1315)。
克罗地亚杜布罗夫尼克--克罗地亚央行举办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会上发表讲话(1230)。
马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)将在储蓄银行基金会(FUNCAS)发表刊物“大衰退后的货币政策”的陈述会上致开场词。
斯德哥尔摩--国际货币基金组织(IMF)召开新闻发布会，同时公布对瑞典经济形势的年度评估报告。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会全体会议。
6月16日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布美国经济年度评估(1330)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行新闻发布会，讨论该报告。
布鲁塞尔--欧盟执委会将公布2014年版本的税收趋势报告。
6月17日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)。
华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在一个大会上做主题讲话(1300)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布(至6月18日)。
东京--日本央行公布5月决策会议记录(2350)。
悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。
哥本哈根--丹麦央行公布季度货币评估报告，随后丹麦央行总裁Lars Rohde召开新闻发布会(0830)。
6月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，稍后美联储主席叶伦举行季度记者会(1830)。
伦敦--英国央行货币政策委员麦卡弗蒂发表讲话，关于英国货币政策在2014年及未来面临的挑战。
加拿大安大略--澳洲央行总裁史蒂文斯在Western University大学毕业典礼上讲话(0200)。
6月19日(四)
柏林--美国财政部长杰克卢访问德国。
卢森堡--欧元集团会议。
雅典--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会发表“危机后的货币政策挑战”讲话(1115)。
奥斯陆--挪威央行政策委员会举行议息会议(0800)。
日本秋田--日本央行审议委员森本宜久讲话。
苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估会议。
6月20日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。
布鲁塞尔--欧洲央行执委会成员莫尔许参加一次会议的小组讨论，主题为“欧洲货币联盟需要何种财政能力？我们是否需要在自动稳定性和可实施的结构性改革间进行大妥协？”。
东京--日本央行总裁黑田东彦在信金银行(信贷合作社)全国联合会年会上讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)