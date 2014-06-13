《新兴市场重要经济事件预告》--6月13日-6月20日

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨

东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)