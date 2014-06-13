《新兴市场重要经济事件预告》--6月13日-6月20日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月13日(五)
杜布罗夫尼克--克罗地亚央行主办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会议上发言(1230)。
6月14日(六)
玻利维亚圣塔克鲁兹--77国集团加上中国，在圣塔克鲁兹举行峰会(至6月15日)。
6月16日(一)
阿布扎比--美国财政部长杰克卢访问阿联酋。
莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。
圣地亚哥--智利央行公布最新的季度货币政策报告，该报告将更新2014年经济成长预估，同时将暗示货币政策方向(2000)。
6月17日(二)
孟买--印度央行总裁拉詹在一银行会议上发表讲话。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率决议)。
吉达--美国财政部长杰克卢访问沙特阿拉伯。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2013/2014年金融稳定性召开记者会(0800)。
6月18日(三)
温特和克--纳米比亚央行公布利率决定(1000)。
耶路撒冷--美国财政部长杰克卢访问以色列。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
6月19日(四)
贝鲁特--黎巴嫩举行阿拉伯经济论坛(至6月20日)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
6月20日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)