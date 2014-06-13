中国个股：因筹划并购事项影响，秦川发展提前兑付4.5亿元公司债

路透北京6月13日 - 中国秦川发展 周四晚间公告称，拟提前兑付“13秦川债” ，因公司筹划将控股股东--陕西秦川机床工具集团资产注入上市公司后，13秦川债持有人有权要求清偿债务。

刊登在深交所的公告指出，秦川发展发行股份换股吸收合并秦川集团，并募集配套资金暨关联交易方案，已于6月5日获中国证监会核准，公司以新增3.66亿股股份吸收合并后者。

此次并购重组事项的成功实施将使“13 秦川债“由担保债券变为无担保债券。

根据法律和规定，债券持有人可以要求公司清偿债务，或提供相应的担保，且在发出相关公告后，有债券持有人申报债权的情况，故公司拟提前兑付2013年公司债券项下的债务。

秦川发展于2013年1月28日，发行了4.5亿元公司债，票面利率为5.65%，期限五年，第三年末附投资者选择权，主体评级AA，秦川集团提供担保。(完)

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