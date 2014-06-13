中国个股：因筹划并购事项影响，秦川发展提前兑付4.5亿元公司债

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透北京6月13日 - 中国秦川发展 周四晚间公告称，拟提前兑付“13秦川债” ，因公司筹划将控股股东--陕西秦川机床工具集团资产注入上市公司后，13秦川债持有人有权要求清偿债务。
刊登在深交所的公告指出，秦川发展发行股份换股吸收合并秦川集团，并募集配套资金暨关联交易方案，已于6月5日获中国证监会核准，公司以新增3.66亿股股份吸收合并后者。
此次并购重组事项的成功实施将使“13 秦川债“由担保债券变为无担保债券。
根据法律和规定，债券持有人可以要求公司清偿债务，或提供相应的担保，且在发出相关公告后，有债券持有人申报债权的情况，故公司拟提前兑付2013年公司债券项下的债务。
秦川发展于2013年1月28日，发行了4.5亿元公司债，票面利率为5.65%，期限五年，第三年末附投资者选择权，主体评级AA，秦川集团提供担保。(完)
欲了解更多详情，请点选深交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)