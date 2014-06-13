中国个股：海润光伏除权价现“乌龙”，上证所和公司共担责任

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海6月13日 - 中国海润光伏 除权参考价周四出现“乌龙”而紧急停牌半天，当天晚上上海证交所发布该事项通报，除确认该股周四上午交易有效外，并坦承就投资者因相关交易受到的影响，上证所和海润光伏将依法承担相应责任。
海润光伏2013年利润分配及资本公积金转增方案为：向原海润光伏20名股东以外的其他股东，每10股转增1.6股，总股本实际增加4.4%。而周四该股显示的除权参考价为7.16元（即按股本扩大16%计算），而正确的除权参考价应为7.95元。
上海证交所公告指出，海润光伏除权参考价出现误差，一方面在于公司在向上交所相关业务部门提交的操作申请单中，未充分考虑本次定向转增股本的特殊性，没有明确提示公司定向转增的比例；另一方面在于上证所相关业务部门在具体操作审核中也未充分注意该特殊性，按公司向全体股东转增1.6股得出公司除权参考价。
若按海润光伏目前流通股本3亿5,478.4万股计算，此次除权参考价出差错，令流通股东市值缩水2.8亿，对于公司全体股东而言市值缩水8.6亿元。周四当天上午海润光伏共成交597万股，卖出方的损失估算约400万元。
上证所公告称，股票除权参考价为投资者交易时的参考价格，对交易有一定影响。同时，其实际交易价格与市场交易各方的投资判断、公司基本面、市场整体情况等多种因素密切相关。上证所将会同公司积极做好后续处理工作，切实保护投资者合法权益。
因相关细节待进一步落实，海润光伏股票周五将继续停牌，周四上午该股收报7.35元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)