中国个股：海润光伏除权价现“乌龙”，上证所和公司共担责任

路透上海6月13日 - 中国海润光伏 除权参考价周四出现“乌龙”而紧急停牌半天，当天晚上上海证交所发布该事项通报，除确认该股周四上午交易有效外，并坦承就投资者因相关交易受到的影响，上证所和海润光伏将依法承担相应责任。

海润光伏2013年利润分配及资本公积金转增方案为：向原海润光伏20名股东以外的其他股东，每10股转增1.6股，总股本实际增加4.4%。而周四该股显示的除权参考价为7.16元（即按股本扩大16%计算），而正确的除权参考价应为7.95元。

上海证交所公告指出，海润光伏除权参考价出现误差，一方面在于公司在向上交所相关业务部门提交的操作申请单中，未充分考虑本次定向转增股本的特殊性，没有明确提示公司定向转增的比例；另一方面在于上证所相关业务部门在具体操作审核中也未充分注意该特殊性，按公司向全体股东转增1.6股得出公司除权参考价。

若按海润光伏目前流通股本3亿5,478.4万股计算，此次除权参考价出差错，令流通股东市值缩水2.8亿，对于公司全体股东而言市值缩水8.6亿元。周四当天上午海润光伏共成交597万股，卖出方的损失估算约400万元。

上证所公告称，股票除权参考价为投资者交易时的参考价格，对交易有一定影响。同时，其实际交易价格与市场交易各方的投资判断、公司基本面、市场整体情况等多种因素密切相关。上证所将会同公司积极做好后续处理工作，切实保护投资者合法权益。