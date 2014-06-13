《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月13日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
*工商时报：
--强化两岸企业融资，中国银行将和台银、兆丰银签署联贷合作备忘录。据透露，继三年前中国银行和多家台湾的大银行签署合作备忘录之后，近来为了强化两岸企业融资，及共享两岸联贷市场商机，中国银行已决定再和台资银行签署专门的〞联贷合作备忘录〞，其中，将由龙头银行台银打头阵，预计6月底完成签署一份名为〞银团合作备忘录〞的文件，将成为首家与陆银专门针对联贷案签署合作备忘录的银行。
--财政部研议房地合一课税，首波寻求学者意见。房市改革行动联盟昨日拜会财政部长张盛和，建议政府在一年内提出不动产税制的完整改革计画，包括房地交易所得合一并按实价课税。财政部表示，明年初将提出不动产交易资本利得课税的方案，在此之前将凝聚社会共识。
--为鼓励企业加薪，经济部还有两项措施，包括修改公司法，并把加薪纳入申请科专计画补助的评分选项，经长张家祝强调，政府帮企业赚钱，业者也该适时回馈员工，而非把钱放入自己口袋。
*经济日报：
--鸿海 董事长郭台铭表示，鸿海与夏普 位于日本土界市的10代面板厂(SDP)仍有机会扩大合作，鸿海并正与夏普进行中小尺寸面板事业合作协商，他自己也与夏普社长高桥兴三面对面对谈了一个小时。
--备受瞩目的公公并评估报告即将出炉，市场人士指出，兆丰金 、第一金 两大种籽机构，都大幅提高额定资本额，除有助于海外并购的推动，也为日后执行公公并购充实银弹预作准备。
--业者争取金管会放宽银行对大陆曝险上限的计算方式，由不得逾上一年度净值的一倍，改为〞不得逾上一季净值的一倍〞。金管会昨日明确表示，现行计算方式和倍数很适当，不会调整。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)