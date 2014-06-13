《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月13日

*工商时报：

--强化两岸企业融资，中国银行将和台银、兆丰银签署联贷合作备忘录。据透露，继三年前中国银行和多家台湾的大银行签署合作备忘录之后，近来为了强化两岸企业融资，及共享两岸联贷市场商机，中国银行已决定再和台资银行签署专门的〞联贷合作备忘录〞，其中，将由龙头银行台银打头阵，预计6月底完成签署一份名为〞银团合作备忘录〞的文件，将成为首家与陆银专门针对联贷案签署合作备忘录的银行。

--财政部研议房地合一课税，首波寻求学者意见。房市改革行动联盟昨日拜会财政部长张盛和，建议政府在一年内提出不动产税制的完整改革计画，包括房地交易所得合一并按实价课税。财政部表示，明年初将提出不动产交易资本利得课税的方案，在此之前将凝聚社会共识。

--为鼓励企业加薪，经济部还有两项措施，包括修改公司法，并把加薪纳入申请科专计画补助的评分选项，经长张家祝强调，政府帮企业赚钱，业者也该适时回馈员工，而非把钱放入自己口袋。

*经济日报：

--鸿海 董事长郭台铭表示，鸿海与夏普 位于日本土界市的10代面板厂(SDP)仍有机会扩大合作，鸿海并正与夏普进行中小尺寸面板事业合作协商，他自己也与夏普社长高桥兴三面对面对谈了一个小时。

--备受瞩目的公公并评估报告即将出炉，市场人士指出，兆丰金 、第一金 两大种籽机构，都大幅提高额定资本额，除有助于海外并购的推动，也为日后执行公公并购充实银弹预作准备。

--业者争取金管会放宽银行对大陆曝险上限的计算方式，由不得逾上一年度净值的一倍，改为〞不得逾上一季净值的一倍〞。金管会昨日明确表示，现行计算方式和倍数很适当，不会调整。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。