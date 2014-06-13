《香港报摘》--其他报纸重要消息6月13日

*明报：

--强积金「半自由行」(即雇员自选安排)实施超过一年半，不少「打工仔」因不想承受投资空窗期的风险而未转会。积金局昨日则与金管局共同启动「强积金转移电子化支付」系统，让投资「空窗期」从以往约两星期缩减一半，至约一星期。

*星岛日报：

--中银香港 奇招抢跨境中港客，只须通过中国银行 内地分行开户见证服务，即可等同来港开户口；中银又推「七星伴月」全面专业理财团队，冀中银理财今年能维持双位数增长。

*苹果日报：

--零售市道逆转，商户积极变阵，调整租务策略。米兰站 老板姚君达表示，公司策略是「如果不减租，就一定不会续约」，早前旺角分店被加租1.2倍，即选择弃租，更料明年旺区舖租会下跌。钟表零售商喜运佳常务董事梁青华称，近日倾新租约时，亦成功要求减租逾两成，未来租务政策更趋保守。

*东方日报：

--中国包装 大股东得胜亚洲（Able Success Asia Ltd.，中包停职主席何健宏持有，持约50%中包股权）昨遭天顺证券投资呈请清盘，案件排期八月十三日审理。

*文汇报：

--珠海控股 行政总裁黄鑫昨于股东会后见传媒表示，港珠澳大桥将于2016年落成，届时将带旺内地及香港两地客流，有利附近房地产及旅游业发展。大桥对旗下的海上交通业务影响不大，且发展陆路交通可弥补船运业务上的损失。

--对于有报道指昆仑能源 将接管母企中石油东部管道公司，集团总裁兼执行董事张博闻于股东会后指，正密切关注事件，仍在研究接管该东部管道公司，但暂未有最后结论。

*大公报：

--巴西世界杯开战前夕，港股交投进一步萎缩，跟随外围向下，全日最多回吐近200点，收市时跌幅略为缩窄至82点。内地未有如预期般在世杯前颁发网上彩票经营牌照，彩票股捱沽，众彩股份 股价挫4.7%。传闻卖壳多时的豪特保健 ，大股东终于获洽售股，股价飙高25%。（完）

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