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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 08:32 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月13日

路透香港6月13日 - 
 路透香港6月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75
 14港元      )
                                                                                                 
 美股道琼工业指数周四收低-109.69,或-0.65%,报16734.19点。因担忧伊拉克紧张局势升级，且稍早公布的美
 国零售销售和就业市场数据令人失望。
                                                                                                 
 公司名称            ADR代码     收盘价    涨跌幅     成交量   ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       175.010    1.12      16970            13.566      -0.25
 中国铝业                       9.310   -0.53      11793             2.887      -0.12
 中国移动                      48.640    0.19     130437            75.406      -0.52
 中国人寿                      41.020   -1.63      32964            21.197      -0.71
 中石油                       121.770   -0.04      27085             9.439      -0.12
 中石化                        93.840    0.52      22699             7.274      -0.49
 汇丰控股            <HSBC.K   52.210    0.35    1143450            80.940      -0.26
 中电信                        49.760    0.36       7646             3.857      -0.59
 中国联通                      15.080    0.47      80890            11.689      -0.94
 兖州煤业                       7.990    2.04      37282             6.193      -1.69
 华能国际                      41.410    2.30       7644             8.025      -0.32
 南方航空                      15.830    2.79       8420             2.454      -1.44
 东方航空                      16.310   -0.91       2531             2.529      -0.84
 中芯国际                       4.050   -0.74      10132             0.628      -1.90
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