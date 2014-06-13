《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月13日

路透香港6月13日 - 路透香港6月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75 14港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-109.69,或-0.65%,报16734.19点。因担忧伊拉克紧张局势升级，且稍早公布的美 国零售销售和就业市场数据令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 175.010 1.12 16970 13.566 -0.25 中国铝业 9.310 -0.53 11793 2.887 -0.12 中国移动 48.640 0.19 130437 75.406 -0.52 中国人寿 41.020 -1.63 32964 21.197 -0.71 中石油 121.770 -0.04 27085 9.439 -0.12 中石化 93.840 0.52 22699 7.274 -0.49 汇丰控股 <HSBC.K 52.210 0.35 1143450 80.940 -0.26 中电信 49.760 0.36 7646 3.857 -0.59 中国联通 15.080 0.47 80890 11.689 -0.94 兖州煤业 7.990 2.04 37282 6.193 -1.69 华能国际 41.410 2.30 7644 8.025 -0.32 南方航空 15.830 2.79 8420 2.454 -1.44 东方航空 16.310 -0.91 2531 2.529 -0.84 中芯国际 4.050 -0.74 10132 0.628 -1.90