《全球汇市》美元/日圆守在两周低点附近，等待日本央行政策决定

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3555 1.3551 +0.03 -1.38 1.3745
美元/日圆 101.79 101.70 +0.09 -3.33 105.30
欧元/日圆 137.98 137.81 +0.12 -4.66 144.73
美元/瑞郎 0.8981 0.8983 -0.02 +0.59 0.8928
英镑/美元 1.6945 1.6928 +0.10 +2.35 1.6556
美元/加元 1.0854 1.0850 +0.04 +2.20 1.0620
澳元/美元 0.9414 0.9424 -0.11 +5.62 0.8913
新西兰元/美元 0.8666 0.8686 -0.23 +5.61 0.8206
澳元/日圆 95.840 95.840 +0.00 +2.12 93.850
新西兰元/日圆 88.210 88.350 -0.16 +2.08 86.410
英镑/日圆 172.50 172.17 +0.19 -1.05 174.33
澳元/新西兰元 1.0857 1.0847 +0.09 +0.08 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云/许娜/孙茉莉/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞/龚芳)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)