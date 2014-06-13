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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 08:48 BJT

《全球汇市》美元/日圆守在两周低点附近，等待日本央行政策决定

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3555 1.3551 +0.03 -1.38 1.3745

美元/日圆 101.79 101.70 +0.09 -3.33 105.30

欧元/日圆 137.98 137.81 +0.12 -4.66 144.73

美元/瑞郎 0.8981 0.8983 -0.02 +0.59 0.8928

英镑/美元 1.6945 1.6928 +0.10 +2.35 1.6556

美元/加元 1.0854 1.0850 +0.04 +2.20 1.0620

澳元/美元 0.9414 0.9424 -0.11 +5.62 0.8913

新西兰元/美元 0.8666 0.8686 -0.23 +5.61 0.8206

澳元/日圆 95.840 95.840 +0.00 +2.12 93.850

新西兰元/日圆 88.210 88.350 -0.16 +2.08 86.410

英镑/日圆 172.50 172.17 +0.19 -1.05 174.33

澳元/新西兰元 1.0857 1.0847 +0.09 +0.08 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 白云/许娜/孙茉莉/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞/龚芳)
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