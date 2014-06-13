两岸关系：大陆国台办主任张志军将于6月底首次访台

路透台北6月13日 - 中国大陆国台办主任张志军将于6月底首度来台，进行四天三夜的访问，并将与台湾陆委会主委王郁琦会面。张志军此行也将与南部县市首长见面。

台湾陆委会主委王郁琦在今年2月间首次访问大陆，张志军此次回访，有促进两岸官方常态性互动的意义。尤其台湾3月间爆发反两岸服贸协议大规模抗议事件，外界认为两岸交流恐遭遇乱流，令本次张志军来台访问更受瞩目。

台湾经济日报指出，张志军此行将会晤新北市长朱立伦、台中市长胡志强与陈菊，在抵台当天，将与王郁琦在新北市进行第二次两岸事务首长会议。

经济日报指出，王郁琦与张志军的“王张二会”双方讨论议题方向有三：一、对两岸关系发展的整体看法；二、两岸经济合作与区域经济整合；三、两岸两会互设办事机构。

该报也引述陆委会表示，此次张志军来台访问，对两岸官方常态性互动，及两岸关系良性发展具有重要意涵，更有助主管两岸事务的大陆官员亲身体验台湾民主、多元社会，促其正确理解台湾社会对两岸关系发展的看法、务实客观看待两岸现状。

经济日报引述台湾陆委会发言人吴美红表示，与陈菊等县市首长会晤的行程，是国台办主动提出来的。至于〞马习会〞的话题，吴美红说，这次台湾方面并不会主动提及。