两岸关系：大陆国台办主任张志军将于6月底首次访台

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北6月13日 - 中国大陆国台办主任张志军将于6月底首度来台，进行四天三夜的访问，并将与台湾陆委会主委王郁琦会面。张志军此行也将与南部县市首长见面。
台湾陆委会主委王郁琦在今年2月间首次访问大陆，张志军此次回访，有促进两岸官方常态性互动的意义。尤其台湾3月间爆发反两岸服贸协议大规模抗议事件，外界认为两岸交流恐遭遇乱流，令本次张志军来台访问更受瞩目。
台湾经济日报指出，张志军此行将会晤新北市长朱立伦、台中市长胡志强与陈菊，在抵台当天，将与王郁琦在新北市进行第二次两岸事务首长会议。
经济日报指出，王郁琦与张志军的“王张二会”双方讨论议题方向有三：一、对两岸关系发展的整体看法；二、两岸经济合作与区域经济整合；三、两岸两会互设办事机构。
该报也引述陆委会表示，此次张志军来台访问，对两岸官方常态性互动，及两岸关系良性发展具有重要意涵，更有助主管两岸事务的大陆官员亲身体验台湾民主、多元社会，促其正确理解台湾社会对两岸关系发展的看法、务实客观看待两岸现状。
经济日报引述台湾陆委会发言人吴美红表示，与陈菊等县市首长会晤的行程，是国台办主动提出来的。至于〞马习会〞的话题，吴美红说，这次台湾方面并不会主动提及。
吴美红也表示，国台办并没有提出张志军将与民进党新任主席蔡英文会面的要求，目前没有这项安排，但若张志军愿意，陆委会也愿意联系沟通。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)