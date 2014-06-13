中国个股：西南证券向子公司注资7亿港元，筹划收购香港敦沛金融

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海6月13日 - 中国中型券商--西南证券 周五公告称，拟向全资子公司西证国际投资公司增资7亿港元，并由该子公司收购香港敦沛金融控股公司 。
西南证券董事会已同意西证国际投资进行上述收购前相关事宜，包括与相关方进行充分协商，开展尽职调查，签署相关备忘录、保证金托管协议、中介服务协议等。而最终交易架构及定价，以及收购协议的签署，由公司董事会另行审议确定。
敦沛金融目前总市值为6.55亿港元，该股已自周二起停牌，停牌前三天已放量上涨，累计涨幅达八成，周一收报0.55港元。
敦沛金融拥有多间全资附属公司包括敦沛证券、敦沛期货、敦沛融资、敦沛资产管理、敦沛财富管理、敦沛财务和敦沛物业代理等，业务涵盖证券、期货、保险、资产管理等零售服务，以及私募投资，上市融资方案，担任保荐人和包销商，股票配售，收购合并等投资银行服务。
近年来，国内多家券商在香港设立分支，或收购香港本地机构，建立其国际化扩张的桥头堡，目前国泰君安、申银万国、中金公司、海通证券 等都拥有了香港分支机构。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)