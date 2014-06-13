《中国报摘》--其他报纸重要消息6月13日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
**上海证券报**
--周四上海小额贷款公司行业启动接入央行征信系统，首批三家小额贷款公司宣布成为接入单位，并被开通央行征信系统查询权限。
--监管部门已于近日发放了第一批社区支行牌照，其中小区金融店开设最多的民生银行有700多家获得社区支行牌照，是所有银行中获得牌照最多的。业内人士称，牌照的发放意味着小区金融驶入了规范发展的快车道。
**证券时报**
--西南证券 公告称，子公司西证国际拟收购敦沛金融控股有限公司，后者为香港上市的本地券商。西南证券股票今日开市起复牌。
--马明哲昨日在中国平安 股东大会上证实，陆金所将逐步撤销担保，今后将在内部建立资产的风险标准，建立交易者的个人信用评级。对于陆金所分拆上市的传闻，马明哲表示暂时没有相关信息。
--秦川发展 公告，“13秦川债”受托管理人广州证券发布了召开13秦川债2014年第一次债券持有人会议的通知，会议唯一的议题是审议提前清偿13秦川债。同时公告称，公司董事会通过了拟提前清偿13秦川债的议案。
**人民日报**
--中国证券投资基金业协会12日公布的数据显示，截至第一季度末，中国互联网基金产品已经超过30只，合计资产规模达到1万亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)