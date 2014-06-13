《中国报摘》--其他报纸重要消息6月13日

**上海证券报**

--周四上海小额贷款公司行业启动接入央行征信系统，首批三家小额贷款公司宣布成为接入单位，并被开通央行征信系统查询权限。

--监管部门已于近日发放了第一批社区支行牌照，其中小区金融店开设最多的民生银行有700多家获得社区支行牌照，是所有银行中获得牌照最多的。业内人士称，牌照的发放意味着小区金融驶入了规范发展的快车道。

**证券时报**

--西南证券 公告称，子公司西证国际拟收购敦沛金融控股有限公司，后者为香港上市的本地券商。西南证券股票今日开市起复牌。

--马明哲昨日在中国平安 股东大会上证实，陆金所将逐步撤销担保，今后将在内部建立资产的风险标准，建立交易者的个人信用评级。对于陆金所分拆上市的传闻，马明哲表示暂时没有相关信息。

--秦川发展 公告，“13秦川债”受托管理人广州证券发布了召开13秦川债2014年第一次债券持有人会议的通知，会议唯一的议题是审议提前清偿13秦川债。同时公告称，公司董事会通过了拟提前清偿13秦川债的议案。

**人民日报**

--中国证券投资基金业协会12日公布的数据显示，截至第一季度末，中国互联网基金产品已经超过30只，合计资产规模达到1万亿元。（完）