港报财经评论：静市打稳阵波，创科实业入选--经济日报6月13日

静市打稳阵波，创科实业入选/ 林瑞芬

世界杯已开锣，一出场有热门队巴西，结果今早应知，鱼缸不拍乌蝇至奇。大市昨只有484亿港元成交额；恒指收23,175，微跌0.35%；国指收10,431，微跌0.73%。恒指22,800支持力尚在，虽然大市预计淡静拍乌蝇，但股仔之炒作还是按捺不住。理文手袋 、豪特保健 及TOM集团 涨25至29%不等。不过，跟炒消息股，就不易为！腾讯 还有号召力，好似近月多了中国内地传媒放流料，挂腾讯之大名，传有意收购星美文化 及华彩 ，都令股价一度急升，但星美主动澄清了，可见料是流。市静庄家无所不用其技，近期多利用了以中国内地传媒放料。投资者或有感中国内地人士消息必灵通些，所放料必坚，惟经近日几单放流料事件后，宜作反思。网络世界要得到的信息太容易，但是有用资讯，还是无用的杂讯，要过滤一下，前者可以致富，后者可以令你输身家！

无疑经济增速决定了大多数中资股的大方向，在中国积极保底，A股底在筑，纵回也不似会大跌太多，但无大升的动力下，政策的松紧消息面及公司消息面主导了短期波动的幅度。消息面，还是行业政策面靠谱，炒入股消息，一是不得，一是得，如赌博。跟纵行业国策消息面，关键在于判断政策推动的时效性及滞后性，也是一门要考究的学问。如国务院又确立了利好物流业发展的《物流业发展中长期规划》，仓储物流股如华南城 、中国外运 及深圳国际 理应受惠。

每日上十甚至上百条上市企业消息，要一一过滤也是没可能，不可能只只都有时间分析，故近年都以精为主，当然，也有走漏眼或看错时候。好似信义系，信义玻璃 昨因发盈警跌7.8%，而信义光能 发盈喜急升7%，前者上半年度因浮法玻璃毛利减致盈利倒退多，有些意外。精而言，不厌其烦地重复跟进一些重点观察的股份。其中，于5月纳入MSCI国际环球标准指数之中的MSCI香港指数成分股的创科实业 乃榜上客，在现今市况淡静，该股仍不失打稳阵波之理想选择。(B04)

................................................................

上证快突破，国寿可看俏/ 余少文

A股继续上落，似乎“六绝”惯例未能改变，累及中国人寿 今年三度下试20港元，预期A股可逐步走出谷底，从而提升国寿盈利，并抵销保费下跌现象。A股昨反覆偏软，国指跌76点或0.7%，收报10,431点，成交97亿港元，有53%主板H股逆市上升；红指升13点或0.3%，收报4,315点，成交41亿港元。国指始终未能升破10,600点，因A股未有表现，而近期走势上落为主，以上证综合指数为例，主要在2,000点至2,060点上落，成交亦见缩减，若然A股没有动静，国指上冲的动力会大减。然而，A股横行多时，也有人认为A股保历加通道收窄多时，超短期内会有异动，最后是横行者继续横行。但肯定是，A股处于静极思动状况，待变在即，若然上证升破2,060点，可以上试2,120点，相反跌穿2,000点而未能重上2,000点，则今年第三季或下半年危危乎！

希望A股升破2,060点，而国寿跟A股走势息息相关，过去曾指出A股好、保险股好，也指出A股若然上升，作为保险龙头的国寿盈利也可以看俏，因见上证下跌的季度，国寿同期盈利普遍下跌。而今年首季盈利72亿人民币，较去年同期跌28%，便受累于总投资收益率下跌0.76%至5.06%；以及第一季的提取保险责任准备金上升61%至641亿人民币，国寿解释是新单保费收入增加的影响。反而是中国内地第二季开始，银保渠道监管新规实施，对高现金价值产品的业务规范加强，故见到国寿2月开始，新增保费同比下跌幅度至少21%，又是近年第一次出现连续三个月份的新增保费录得20%以上跌幅，或影响国寿今年余下时间新保单的表现。

有分析指，国寿首季保费收入1,322亿人民币，较去年同期只升18%，是国寿期内大量销售高现金价值产品，需要大幅提升准备金。但认为如将提取保险责任准备金连同退保金和赔付支出等一齐计算，首季合计金额1,245亿人民币，去年同期则为1,030亿人民币，增长20%，跟保费上升幅度差不多。只要国寿保费续增长，再配合A股回升，盈利增长并不难。彭博资料预测，国寿盈利去年急速反弹后，未来三年可以维持双位数增长。股价过去两年高位比对上年的每股内含价值比为2倍至2.1倍，最低位则为1.3倍至1.4倍。如以去年每股内含价值12.11港元计算，股价如是内含价值两倍为30.3港元；如为内含价值1.3倍则是19.7港元，难怪股价今年持续守20港元水平，今年股价乐观看30港元，模拟组合续持有。(B05)