港报财经评论：中国推改革“组合拳”救市--信报6月13日

中国推改革“组合拳”救市/ 习广思

要探视哪个股市旺场，IPO往往是一大指标。据彭博统计，过去一年投资美股IPO的回报丰厚，尤其是中资概念股IPO。十大中国IPO公司平均回报达44%，当中大部分是中小型科网概念股。美股IPO炽热，难怪近期有多家中资公司宁愿分拆赴美上市；反观香港IPO却是另一个世界。阿里巴巴将上市招股，到时可能出现新一轮高潮。港股愈来愈静，世界盃开锣后，恐怕会更加淡静，但成交减少不代表市况差。虽然近期恒指偏弱，但中小型股仍炒作不断，尤其在昨天尾市30分钟，AH折让股出现异动，浙江世宝 股价升14%，洛阳玻璃 升19%。为何最后30分钟见集体炒作？谜底有待揭开，留意港股“春江鸭”众多，当答案出现时，炒作可能已经结束。

美股于高位回吐，周三晚在美国上市的中资科网概念股持续上升，带动香港同类股份上涨。港股离不开板块轮动格局，科技股调整多时，正逐批恢复元气，部分在年初热炒的科网股，投资者正候机买入。全球便宜钱泛滥，除了谷起金融资产价格，低息环境亦利好并购融资活动。香港两大受惠欧美并购活动的股份，一是和黄 ，另一是“上海和黄”复星 ，两者股价持续强势。复星收购葡萄牙保险公司后动作频频，早前买入澳洲医企、清水湾地皮等，另传出有意竞投韩国LIG，公司股价昨天上升7.6%。

中国市场方面，尽管出口数据回稳，但社会用电量增长放缓，国务院总理李克强认为主要指数在合理区间内，但亦高喊经济压力仍大。根据《信报》研究部所编制的《信报》“李克强指数”显示，数值依然疲弱，续在过去大半年的低位上落，经济回稳之说可能言之尚早，尤其面对着内房威胁，预料中国内地稳增长组合陆续有来，目的是令第三季的数据回升。大行对经济前景的看法逐渐转变，早前内房开始下行时，多家大行称中国7月前不救市，经济随时硬着陆。7月将至，中国虽有稳定内房政策，但未有打救内房之意。(B02)

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美股倘调整，圆汇可看好/ 苏子

美股终于作出调整了。道指6月期货经过上周五至本周二的连续三天在16,950点高位附近遇上庞大阻力，未能顺势挑战17,000点心理关口后，于本周三亚洲市时段已开始逐步回落，到欧洲市入市后的跌势更为明显，可惜却未能在美国市顺利跌破10天平均线支持，低位仅见16,815点便已止跌回升；由于此低位较上日的16,953点收市价下跌138点子或0.8%，连1%也没有，故对不少看好美股的投资者而言，本周三的下跌只不过是正常不过的超买调整而已，后市可以继续看好。昨天欧洲市早段，道指期货表现平稳，未见再现跌势，较上日收市微升12点子。

由于本周三道指期货的回落刚好在10天平均线附近获得明显承接力，按照近期美股的良好上升势头而言，昨晚应可回复升势并重返16,900点关口以上波动及收市才对。但若然昨晚道指期货未见进一步走高，反而在再次考验10天平均线支持时可以顺利破关而下的话，宜留意届时能否触发若干跟进沽盘入市，使指数随后得以大幅回落至本月2日的16,744点高位以下收市。若出现此情况，届时已几可肯定美股已见顶，稍后将可向下作出更深的调整市。由于道指期货的日线ADX线在近期美股屡创新高的情况下，仍然保持在两条Di线以下，这反映道指上升动力并不足够，并未具备单边市的一浪高于一浪的上升势头条件，故相信道指期货稍后一旦返回本月2日的16,744点高位支持以下收市，将会结束近期的升市并回复上落市的走势模式。若调整自2月5日的15,276点低位升至本周初的16,962点高位升幅的23.6%，初步目标可见16,564点。

如道指期货稍后跌破10天平均线支持后，可以成功令市场避险情绪飙升，留意届时具备避险功能的日圆能否在走高的同时，可以成功摆脱已持续多时的窄狭波幅闷局，美元兑日圆亦可因此在顺利下破200天平均线后进一步往下寻底。稍后美股一旦向下作出更深的调整市，日圆汇价整体波幅亦因此明显扩大的话，小心已淡静多时的日圆会被国际大户伺机上下其手图利，使其出现令不少投资者感到侧目的大幅跌市。短线而言，汇价若成功跌破上周的101.72日圆低位支持，预料波幅将会开始扩大。(B10)