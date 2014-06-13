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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 08:57 BJT

《香港重要政经日程》--6月16日-6月25日

================== 近期重要政经消息=================

6月16日（周一）

--10:00 宝龙地产 股东周年大会。

--10:30 新世界发展 股东特别大会。

--14:30 新世界中国 私有化法院会议。

6月17日（周二）

-- 周大福 公布全年业绩。

-- 香港政府公布3-5月失业率。

6月18日（周三）

--10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。

--15:00 北京控股 股东周年大会。

6月23日（周一）

--14:30 农业银行 1288.HK 在中国举行股东周年大会。

-- 香港政府公布5月消费物价指数。

*6月25日（周三）

--09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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