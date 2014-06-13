《香港重要政经日程》--6月16日-6月25日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
================== 近期重要政经消息=================
6月16日（周一）
--10:00 宝龙地产 股东周年大会。
--10:30 新世界发展 股东特别大会。
--14:30 新世界中国 私有化法院会议。
6月17日（周二）
-- 周大福 公布全年业绩。
-- 香港政府公布3-5月失业率。
6月18日（周三）
--10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
6月23日（周一）
--14:30 农业银行 1288.HK 在中国举行股东周年大会。
-- 香港政府公布5月消费物价指数。
*6月25日（周三）
--09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)