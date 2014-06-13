芝加哥期市：大豆期货早盘小涨，但料将创下13周来最大单周跌势

美国农业部(USDA)将全球2014/15年度大豆期末库存预估从5月的8,223万吨上调至8,288万吨，2013/14年度该数字为6,717万吨。

路透调查显示，美国加工商5月压榨大豆可能较4月下滑4.2%，因国内供应清淡，而且部分工厂因维修而关闭。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称，阿根廷农民预计将在2013/14年度收割2,500万吨商用玉米，多于上次预估的2,400万吨。

美国农业部将美国2014年冬麦产量预估从5月的14.03亿蒲式耳下调至13.81亿蒲式耳，反映出大平原地区因乾旱造成的损失。不过，印度、欧盟、中国和俄罗斯的小麦产量预计都将增加。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 586.75 1.50 +0.26% -0.42% 658.46 17

CBOT玉米 444.75 0.75 +0.17% +0.85% 476.68 29

CBOT大豆 1416.75 1.50 +0.11% -1.99% 1473.98 22

CBOT稻米 $14.40 -$0.02 -0.14% +1.95% $14.98 43

美国原油 $107.30 $0.77 +0.72% +2.78% $102.61 84

汇率

欧元/美元 $1.356 $0.000 +0.03% +0.17%

美元/澳元 0.942 -0.001 -0.10% +0.36%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/朱晓军；审校 戴素萍)