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亚洲 | 2014年 6月 16日 星期一 14:44 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月16日

路透上海6月16日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(6月16日-6月20日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
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    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
      6/18      深　　龙大肉食　002726  不超过5,460　　 --　　　　 --　　　国信证券　6/23
      6/18　　　深　　雪浪环境　300385　不超过2,000　　 --         --     太平洋证券 6/23
      6/18      深　　飞天诚信　300386　不超过2,500     --         --      国信证券　6/23
      6/18      沪　　联明股份　603006　不超过2,000　　 --         --      中信建投　6/23
      6/19      沪　　北特股份　603009　      2,667     --         --      海通证券　6/24
      6/19　　　沪　　依顿电子　603328　不超过9,000　　 --         --      招商证券　6/24
      6/20      沪　　莎普爱思　732168　不超过1,635     --         --      华龙证券　6/25
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    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
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     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)
   
    财政部    至多400     3/5年     电子式储蓄国债  6/10-6/19
    财政部        258.5     1年       固息国债      6/12-6/16
    甘肃等五省    516     3/5年    财政部代发地方债 6/16-6/18
    财政部        280      10年       固息国债      6/19-6/23
    中国神华      100     九个月      超短期融资券  周二
     
    铁路总公司    150      10年      固息企业债     周三
    兴业银行      200      10年       二级资本债    周三
    
    南方电网      50      九个月      超短期融资券  周三   
    国开行     至多260  1/3/5/7/10年  固息增发债    周四
    首钢总公司    60        1年       短期融资券    周五
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
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     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元)   
     
    南方电网      超短期融资券       50          周二
    国电电力      超短期融资券       58          周二
    
                 
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
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    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --          650       650
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
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     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇/曹巍浩；审校 丁淑琴)
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