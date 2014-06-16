《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月16日

路透上海6月16日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。
以下为本周内(6月16日-6月20日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：
一.资金占用因素：
1.新股发行
----------------------------------------------------------------------------------------
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
6/18 深 龙大肉食 002726 不超过5,460 -- -- 国信证券 6/23
6/18 深 雪浪环境 300385 不超过2,000 -- -- 太平洋证券 6/23
6/18 深 飞天诚信 300386 不超过2,500 -- -- 国信证券 6/23
6/18 沪 联明股份 603006 不超过2,000 -- -- 中信建投 6/23
6/19 沪 北特股份 603009 2,667 -- -- 海通证券 6/24
6/19 沪 依顿电子 603328 不超过9,000 -- -- 招商证券 6/24
6/20 沪 莎普爱思 732168 不超过1,635 -- -- 华龙证券 6/25
---------------------------------------------------------------------------------------
注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选
=======================================================================================
2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
---------------------------------------------------------------------------------------
发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元)
财政部 至多400 3/5年 电子式储蓄国债 6/10-6/19
财政部 258.5 1年 固息国债 6/12-6/16
甘肃等五省 516 3/5年 财政部代发地方债 6/16-6/18
财政部 280 10年 固息国债 6/19-6/23
中国神华 100 九个月 超短期融资券 周二
铁路总公司 150 10年 固息企业债 周三
兴业银行 200 10年 二级资本债 周三
南方电网 50 九个月 超短期融资券 周三
国开行 至多260 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四
首钢总公司 60 1年 短期融资券 周五
=======================================================================================
二.资金投放因素
1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
-------------------------------------------------------------------------------------
发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
南方电网 超短期融资券 50 周二
国电电力 超短期融资券 58 周二
注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
=====================================================================================
2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
-------------------------------------------
央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计
-- -- 650 650
=====================================================================================
3.本周新股资金解冻
-------------------------------------------------------------------------------------
简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
暂无
=====================================================================================(完)
(整理 李宏薇/曹巍浩；审校 丁淑琴)